Reestruturação da Patrulha Maria da Penha amplia proteção às mulheres em Rondônia

A atuação da Patrulha Maria da Penha (PMP) foi ampliada em Rondônia após a criação do Batalhão de Policiamento de Enfrentamento à Violência Doméstica (BPVID) e do Núcleo de Prevenção e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (NUPEVID). A mudança estratégica resultou no aumento dos atendimentos e no fortalecimento da rede de proteção às mulheres com Medidas Protetivas de Urgência (MPU).
A nova estrutura, vinculada à Coordenadoria de Atividades Sociais (CAS) da PMRO, trouxe especialização e gestão integrada, permitindo que as ações da patrulha fossem centralizadas e otimizadas. O Governo de Rondônia investiu mais de R$ 16,8 milhões no Fundo Estadual de Segurança Pública, com a entrega de 14 viaturas, 250 computadores e novas tecnologias de apoio à fiscalização e acompanhamento das vítimas.
INVESTIMENTO E FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos reforçam o papel do estado na defesa das mulheres, com ações concretas que unem tecnologia, presença policial e acolhimento humanizado. “O objetivo é salvar vidas e romper o ciclo da violência”, ressaltou.
Segundo o titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Felipe Vital, a ampliação da estrutura é resultado da integração entre as forças de segurança. “A reestruturação da PMRO e os investimentos realizados pelo governo do estado proporcionaram condições para que a Patrulha Maria da Penha ampliasse seu alcance e eficiência, garantindo uma atuação mais presente e comprometida na proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade”, destacou.
Com atuação em 10 municípios, incluindo Porto Velho, Ji-Paraná, Vilhena e Cacoal, a Patrulha Maria da Penha conta com 13 patrulhas ativas e 32 policiais militares. Somente nos primeiros seis meses de 2025, foram realizadas 7.188 visitas de acompanhamento, sendo 2.406 em Porto Velho, assegurando o cumprimento das medidas protetivas.
PROGRAMAS DE APOIO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
O fortalecimento da política pública também ocorre com os programas Mulher Protegida, que concede auxílio financeiro e suporte psicossocial às vítimas, e o S.O.S Mulher Rondônia, aplicativo lançado em junho de 2025 que permite acionar a Polícia Militar em tempo real por meio do “botão do pânico” virtual.
O comandante-geral da Polícia Militar, coronel PM Régis Braguin, enfatizou que os resultados comprovam a eficiência da nova estrutura. “A criação do BPVID e a integração com o NUPEVID possibilitaram uma resposta mais rápida e humanizada às vítimas, fortalecendo o vínculo de confiança entre a sociedade e a Polícia Militar”.
