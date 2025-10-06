“Quis homenagear as mulheres”: após críticas, Toni Garrido explica mudança em música
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 06/10/2025 às 16h16
Após a grande repercussão da alteração feita na letra da música “Girassol”, o cantor Toni Garrido, de 58 anos, se pronunciou neste domingo (6) para esclarecer o motivo da mudança que dividiu opiniões nas redes sociais.

Durante participação no programa Altas Horas, da TV Globo, o vocalista da banda Cidade Negra revelou ter trocado o verso “pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino” por “menina”, por considerar a versão original machista.

Com a polêmica, o artista decidiu comentar o assunto publicamente. “De uma coisa tão simples, surgiu uma discussão enorme por causa da semântica, do entendimento dessas palavras. As pessoas podem cantar como quiserem, conhecem a música de um jeito”, escreveu.

Garrido destacou que sua intenção foi atualizar o sentido da letra, exaltando a força feminina. “Todo grande homem tem a grandeza de um pai e de uma mãe. E de um menino também, poeticamente falando. Eu queria muito dizer que todo grande homem tem por trás, à frente ou ao lado dele uma grande mulher. E a gente não fala muito isso”, explicou.

A nova versão da canção, apresentada no sábado (4), rapidamente viralizou e reacendeu o debate sobre representatividade e igualdade de gênero na música brasileira.

 

