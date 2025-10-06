Toni Garrido muda letra de música famosa e diz que versão original era “machista”

Publicada em 06/10/2025 às 11h21
O cantor e compositor Toni Garrido revelou no programa “Altas Horas”, da TV Globo, exibido no último sábado (4), que alterou a letra da música “Girassol”, um de seus maiores sucessos. O artista afirmou que tomou a decisão após perceber, anos depois do lançamento, que a composição original trazia uma visão “machista”.
“Durante anos eu cantei essa música achando que era uma canção certa de amor. Depois de 25 anos, bateu uma ficha que eu falei: ‘hétero, machista top, horrível’”, contou Garrido.
O trecho modificado foi “já que para ser homem tem que ter a grandeza de um menino, de um menino”, que agora passou a ser “já que para ser homem tem que ter a grandeza de uma menina, de uma mulher”.
A mudança, porém, dividiu opiniões nas redes sociais. No X (antigo Twitter), internautas criticaram a atitude do cantor. “Toni Garrido mudou a letra da música ‘Girassol’ por considerá-la machista. Isso é doentio! A música não tem nada de machista!”, escreveu um usuário. Outro ironizou: “Mais um concorrente seríssimo ao concurso de artista idiota do ano”.
Por outro lado, houve quem elogiasse a decisão. “Tô tão feliz com esse feito”, comentou uma fã. Outra defendeu o cantor afirmando: “Isso se chama responsabilidade, porque ele passa uma mensagem para os mais jovens. Parabéns, Toni Garrido!”.
A canção “Girassol” foi lançada em 1999 e se tornou um dos maiores êxitos do cantor, consolidando sua carreira solo após o sucesso com a banda Cidade Negra.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!