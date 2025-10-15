Quando o amor pela escola fecha um ciclo: a aluna que virou professora e inspira novas gerações

Publicada em 15/10/2025 às 15h06
Quando uma aluna se torna colega de trabalho de sua ex-professora, esse momento pode ser carregado de simbolismo e emoção, tanto para a aluna quanto para a professora. Isso mostra um ciclo de aprendizado e crescimento pessoal e profissional. É uma história de amor pela educação, pelas pessoas e pelo futuro.

De aluna a professora, um caminho cheio de desafios, mas repleto de significado. Essa é a trajetória da Raquel Rosa, que por volta dos 9 anos de idade foi aluna na Escola Municipal Santo Antônio I, localizada no bairro Triângulo. Essa história começou no final da década de 1990, quando Raquel Rosa foi para a instituição e ficou alguns anos na escola.
“Eu lembro de muita coisa nessa época aqui na escola. Lembro da brincadeira de bola, brincando de betes, e a escola não tinha a estrutura que tem hoje. Eu tenho memória afetiva por este lugar, porque aqui eu vivi bons momentos com meus amigos e professores. Foi um período muito bom que é difícil de esquecer”, conta Raquel.
FUTURO SURPREENDENTE
A história ganha novos caminhos anos depois, e quis o destino que Raquel Rosa pudesse reviver um pouco dessas lembranças na escola. No ano de 1999 a professora da aluna era a Rosângela Leandro, que sempre foi referência na Educação e inspirou Raquel Rosa a seguir por um percurso rumo ao sucesso.

“Quando criança, é a primeira profissão que a gente idealiza, em especial as meninas, é ser professora. Eu já brincava com minhas amigas e primas de ser professora. Quando fui para o ensino médio eu mudei meu pensamento, queria cursar Biologia, mas não segui por este caminho e graças a Deus meu futuro foi construído para o rumo da Educação”, disse.
Raquel se formou em pedagogia e retornou à Escola Santo Antônio I, como professora. Além disso, virou colega de trabalho da Rosângela Leandro, sua professora nos primeiros anos na escola. Segundo Rosângela Leandro, é gratificante saber que seus alunos, em especial a Raquel, traçaram caminhos que puderam realizar os sonhos, em especial na sala de aula.
“Eu trabalho aqui na Escola Santo Antônio I há 33 anos. É muito gratificante contribuir com essas histórias, porque hoje eu dou aulas para os filhos, dos meus alunos e quando eles me reconhecem eu fico emocionada. A Raquel é um exemplo de que a educação pode transformar vidas e hoje somos colegas de trabalho”, concluiu Rosângela Leandro.
PAIXÃO PELA PROFISSÃO
Esse sonho foi além. Há um ano, Raquel Rosa se tornou gestora da escola, que conta atualmente com 46 alunos do 1º ao 5ª ano do ensino fundamental. O diferencial da Escola Municipal Santo Antônio I é que atende os alunos de forma integral, com um quadro de 20 servidores que realizam um trabalho de amor e dedicação com os alunos.
“Eu sempre busco referência na tia Rosângela, que é como eu chamo carinhosamente minha parceira de trabalho. Eu sempre falo que ser professora é sinônimo de inspiração. Todas as minhas professoras sempre me inspiraram. Eu espero que no futuro eu possa inspirar meus alunos também porque eu sou uma professora apaixonada pelo que faço”, finaliza.
Quando um professor ama a escola, ele inspira. Inspira colegas, inspira alunos e inspira a toda a comunidade. Essa paixão é contagiante, e é ela que mantém acesa a chama da educação, mesmo diante das adversidades. A paixão dos professores pela escola é a base de um ensino de qualidade, um compromisso com o futuro e a certeza de que, através da educação, é possível construir um mundo melhor.
“Ser professora é contribuir com o futuro dessas crianças. E esta data, Dia dos Professores, é muito importante porque somos movidos por uma paixão que ultrapassa o simples ato de ensinar. Quando eu chego, meus alunos me abraçam todos os dias e isso me motiva a continuar com meu trabalho. Enquanto eu não me aposento, sigo aqui dando todo amor e carinho aos meus alunos”, disse Rosângela Leandro.
DIA DOS PROFESSORES
Neste dia 15 de outubro, a Prefeitura de Porto Velho celebra e parabeniza aqueles que dedicam suas vidas a uma missão nobre: educar, inspirar e transformar. “Ser professor vai muito além de transmitir conhecimentos; é um ato de amor, paciência e compromisso com o futuro. São profissionais que, com dedicação e paixão, formam não só estudantes, mas cidadãos conscientes e cidadãos melhores. Que esse trabalho seja sempre valorizado e reconhecido, pois a educação é a base de toda transformação social. Parabéns a todos esses profissionais”, declarou o prefeito Léo Moraes.
