Putin admite que Rússia causou acidente com avião da Embraer no Cazaquistão no ano passado

Publicada em 09/10/2025 às 09h23
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, admitiu nesta quinta-feira (9) que as defesas aéreas russas foram responsáveis pelo acidente com um avião da Embraer que matou 38 pessoas, em dezembro do ano passado, no Cazaquistão.
A declaração foi dada durante um encontro com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev. Putin contou que dois mísseis russos detonaram ao lado do avião da Azerbaijan Airlines depois que drones ucranianos entraram no espaço aéreo do país.
O governo do Cazaquistão divulgou, nesta terça-feira (4), um relatório preliminar sobre a investigação do acidente com um avião da Embraer que aconteceu em dezembro do ano passado e deixou 38 mortos. A análise dos dados da caixa-preta do avião foi feita no Brasil, país onde fica a sede da Embraer, empresa fabricante do avião.
O avião da Azerbaijan Airlines, um Embraer-190, viajava de Baku, no Azerbaijão, pra Grózni, na Rússia, mas caiu ao realizar um pouso de emergência no Cazaquistão - leia mais abaixo.
Segundo o relatório, a queda pode ter sido provocada por objetos externos, "mas serão necessárias outras pesquisas e exames para determinar a natureza e a origem dos danos causados por esses objetos".
De acordo com o documento preliminar da investigação, os pilotos solicitaram a mudança no local de pouso relatando que o avião havia sido atingido por pássaros e que dois assentos explodiram.
O relatório não cita mísseis, mas uma das suspeitas de especialistas é que o avião pode ter sido atingido por estilhaços do sistema antiaéreo de defesa da Rússia. Alguns dias depois do acidente, o governo russo admitiu que três cidades estavam sob ataque de drones ucranianos e os sistemas de defesa agiram para repelir esses ataques.
O relatório preliminar do governo do Cazaquistão mostra fotos da fuselagem do avião com perfurações provavelmente provocadas por objetos externos, que provocaram uma perda de fluido e pressão dos sistemas hidráulicos da aeronave.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!