Projeto promove oficinas de formação em Políticas de Permanência Estudantil voltadas para Estudantes Assentados da Reforma Agrária

Durante os meses de agosto e setembro de 2025, a coordenação do Projeto Integrado de Pesquisa, Ensino e Extensão “As Políticas de Permanência Estudantil voltadas para os Estudantes Assentados da Reforma Agrária”, realizou oficinas pedagógicas com sua equipe interna. Desenvolvido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ariquemes, o projeto é realizado com financiamento do Instituto Nacional de Reforma Agrária (Incra). E integra as ações do Projeto Georondônia (Georreferenciamento e Titulação de Imóveis Rurais em Assentamentos da Reforma Agrária), buscando contribuir para a consolidação da abordagem territorial como estratégia de desenvolvimento sustentável nos Territórios da Cidadania de Rondônia.
As oficinas são para desenvolver habilidades e competências em leitura e interpretação de textos científicos, além da elaboração de fichamentos de citação e fichamentos de resumo. O objetivo central da ação é analisar como as políticas públicas de permanência estudantil, tanto do governo federal, estados e municípios, quanto das instituições públicas de ensino, estão favorecendo (ou não) a permanência escolar de estudantes assentados da reforma agrária que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
O Coordenador do Projeto, Gutemberg Germano da Silva, explica que “o fichamento de citação é um tipo de fichamento usado em estudos e pesquisas acadêmicas para registrar trechos literais de um texto, sempre acompanhado da referência da obra. Esse modelo é útil quando o estudante precisa guardar falas exatas do autor para usar em trabalhos, resenhas e artigos científicos. Já o fichamento de resumo consiste em recontar, com as próprias palavras, as ideias principais do texto, sem copiar trechos literais. Nesse caso, o estudante busca a síntese e a compreensão da leitura”.
Sob a orientação do coordenador, os integrantes da equipe aprenderam o passo a passo de uma leitura científica e a produção dos dois tipos de fichamento. Cada participante ficou responsável por estudar um capítulo do livro “A Questão Agrária no Brasil”, de Caio Prado Júnior.
Além disso, receberam orientações sobre como criar slides no PowerPoint e realizar apresentações on-line usando o Google Meet. Segundo Gutemberg, “o Meet é um aplicativo usado para transmitir reuniões virtuais por vídeo e áudio. Ele permite conversar em tempo real pela internet, compartilhar a tela para mostrar slides e documentos, interagir por chat e até gravar os encontros”.
Com base nesses aprendizados, cada integrante apresentou seu trabalho no “Primeiro Seminário Interno On-line do Projeto”, realizado nos dias 22 e 23 de setembro, das 19 às 21 horas. Foram debatidos os seguintes temas: A Contribuição para a Análise da Questão Agrária no Brasil; A Nova Contribuição para a Análise da Questão Agrária no Brasil; A Reforma Agrária e o Momento Nacional; e O Estatuto do Trabalhador Rural.
Conforme Gutemberg, “o Seminário é uma técnica de ensino-aprendizagem, que tem como objetivo apresentar, discutir e aprofundar temas específicos de estudo, onde um ou mais participantes apresentam um conteúdo, resultado de seus estudos, pesquisas ou experiências práticas e os demais participantes ouvem, fazem perguntas e debatem sobre o assunto. O foco é a troca de conhecimento, diferente de uma aula expositiva, que costuma ser mais unilateral”.
A realização da primeira oficina pedagógica, culminando no seminário, fortaleceu a base teórica e técnica da equipe, permitindo uma melhor compreensão das dificuldades, contradições e desigualdades impostas pelo modo de produção capitalista, que dificultam a permanência dos estudantes assentados nas instituições públicas de ensino.
O colaborador externo do projeto, Stanislau de Sena Brito, relatou sua experiência dizendo: “após participar das oficinas sobre leitura e fichamentos, eu sinceramente me sinto mais humano, mais inteiro e capaz junto a esta equipe que tenho a honra de integrar. Destaco o reaprendizado no uso das tecnologias, pois já havia me rendido ao ócio. A oportunidade de conviver, produzir intelectualmente, contribuir e trocar experiências tem resgatado minha autoestima, trazendo mais alegria e propósito à minha vida. Além de aprender e ensinar, tenho a chance de compartilhar experiências em prol de um grupo social, que é a base deste projeto”.
A estagiária voluntária Ana Paula de Souza dos Santos, estudante do técnico integrado ao ensino médio, destacou que a experiência tem sido fundamental para o seu crescimento acadêmico e pessoal. Segundo ela, o processo de aprendizado ainda está em construção, especialmente na elaboração de fichamentos de citação e de resumo, mas os avanços já são perceptíveis. “Consegui compreender o passo a passo para fazer um bom fichamento e, aos poucos, também estou me familiarizando com o uso das tecnologias. Como estagiária, sinto que estou aprendendo muito e melhorando minha compreensão sobre o objeto de estudo do nosso projeto. Apesar das dificuldades iniciais, gosto de estudar e vejo que esse conteúdo tem ampliado minha visão crítica, social e política da sociedade”, afirmou.
Já o estagiário Walison Francisco Siqueira, estudante bolsista de nível de graduação, ressaltou que a sua participação no projeto, tem sido uma oportunidade inesperada de aprendizado: “está sendo um pouco difícil no começo, mas sigo tentando. Para mim, é uma experiência nova, algo que eu não esperava vivenciar”.
Gutemberg, que é Assistente Social do IFRO Campus Ariquemes, avalia que a atividade também contribuiu para que cada participante desenvolvesse maiores condições de interação com os estudantes assentados e suas famílias, ampliando a capacidade de atuação coletiva do projeto.
