Projeto “Leitura que Transforma” leva livros e imaginação às crianças do Nacc em Porto Velho

Publicada em 29/10/2025 às 11h47
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), segue levando conhecimento, imaginação e esperança para crianças atendidas em instituições de acolhimento e saúde da capital. O projeto “Leitura que Transforma” realizou a entrega de exemplares do livro infantil Mapinguari no Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (Nacc).
A ação faz parte de uma série de visitas realizadas pela equipe da Sema em espaços como o Hospital Infantil Cosme Damião, Instituto Médico Legal, Casa Família Rosetta, Apae e Hospital de Amor da Amazônia. Ao todo, foram distribuídos 240 exemplares da obra, que traz uma importante mensagem sobre o respeito e a preservação da natureza, a partir da lenda amazônica do Mapinguari, criatura mítica que nasceu como castigo da floresta a um caçador que desrespeitou o meio ambiente.
Ao todo, foram distribuídos 240 exemplares da obra
O projeto “Leitura que Transforma” nasceu com o propósito de despertar o gosto pela leitura desde a infância e, ao mesmo tempo, promover a conscientização ambiental. Por meio das histórias, a iniciativa busca levar momentos de leveza e alegria para crianças em tratamento médico ou em situação de acolhimento social, mostrando que cuidar da natureza também é cuidar das pessoas.
A diretora do Departamento de Gestão de Políticas Públicas Ambientais, Joana Oliveira, reforçou a importância dessa entrega simbólica e afetiva. “Sabemos que esses não são ambientes confortáveis de se estar, mas poder levar um pouco mais de acolhimento e distração é de suma importância para essas crianças, que estão nesses locais por diferentes situações. A leitura tem o poder de acalmar, inspirar e despertar sonhos, mesmo em meio a momentos delicados”.
No Nacc, a doação foi recebida com entusiasmo. A coordenadora da instituição, Flávia Ribeiro, destacou a relevância da parceria com a Prefeitura. “A importância das parcerias que vêm sendo firmadas com a Prefeitura tem sido fundamental, porque conseguimos trazer atendimento de qualidade para nossas crianças. O livro Mapinguari, que retrata os povos tradicionais e a cultura de Rondônia, agrega conhecimento e incentiva a leitura. Aqui, nossas crianças e adolescentes fazem muito uso da biblioteca e da brinquedoteca, e ações como essa renovam o interesse e o acesso a novas histórias, o que é essencial para o desenvolvimento delas”.
O secretário municipal da Sema, Vinícius Miguel, ressaltou que investir em iniciativas como essa é uma forma de unir educação, cultura e sustentabilidade. “O meio ambiente também se constrói com valores e atitudes. Quando incentivamos uma criança a ler uma história que fala sobre respeito à natureza e à vida, estamos plantando uma semente de consciência e empatia. O ‘Leitura que Transforma’ mostra que políticas ambientais podem dialogar com a educação e com o afeto, levando esperança a quem mais precisa”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!