Profissionais de saúde aprovados no processo seletivo emergencial assinam contrato nesta terça-feira (14)

Publicada em 13/10/2025 às 10h55
A Prefeitura de Porto Velho realiza, nesta terça-feira (14), cerimônia de assinatura de contrato com cerca de 150 novos profissionais da saúde que atuarão nas unidades de atendimento da rede pública. O evento acontecerá no Teatro Banzeiros, às 9h, e a iniciativa tem como objetivo fortalecer a qualidade dos serviços oferecidos à população e ampliar a cobertura nas áreas mais demandadas.
Segundo a Secretaria Municipal de Administração (Semad), os candidatos aprovados foram selecionados através do processo seletivo emergencial, referente ao Edital nº 019/Semad/2025, destinado à contratação temporária de profissionais da saúde. Os convocados preencherão postos de trabalho em frentes integradas que visam a melhoria dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos da capital.
De acordo com a Semad, entre os contratados estão médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, médico veterinário, fisioterapeuta, nutricionista e outros especialistas que passarão a compor as equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBS), pronto atendimentos e demais setores da atenção primária e especializada.
RESULTADOS
De acordo com o Antônio Figueiredo, foram mais de 20 mil pessoas inscritas no processo seletivo
Foram mais de 600 vagas imediatas oferecidas e ainda cadastros reservas. Ainda de acordo com o edital, o prazo emergencial terá vigência de até dois anos.
De acordo com o secretário da Semad, Antônio Figueiredo, foram mais de 20 mil pessoas inscritas no processo seletivo e essas contratações representam um importante avanço na valorização e no compromisso da gestão com a saúde pública. Os novos profissionais contribuirão para o fortalecimento das ações de prevenção, diagnóstico e tratamento, beneficiando diretamente toda a comunidade.
“Todos os nomeados agora são pessoas que atenderam o nosso edital de convocação, trouxeram todas as documentações, exames, e que já estão aptos para a assinatura de contrato. A assinatura representa um passo importante do compromisso da gestão do prefeito Léo Moraes com a saúde e, principalmente, com a qualidade de vida da população”, explica Figueiredo.
Ainda segundo o secretário, os profissionais da saúde que não assinarão o contrato nesta etapa, deverão ficar atentos com as próximas chamadas que serão divulgadas pelo Diário Oficial do Município, no site da Prefeitura, que tem uma aba especifica do processo seletivo, e ainda em outros meios de comunicação.
