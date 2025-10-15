Professora de Porto Velho vence o câncer com força, fé e apoio da escola

Publicada em 15/10/2025 às 15h16
A trajetória da professora Joelza Pedrosa, gestora da Escola Municipal Odília Pereira de Oliveira II, é um exemplo inspirador de coragem, esperança e solidariedade. Natural de Penedo no Estado de Alagoas, ela conta que na cidade de origem não tinha oportunidade e por isso cursou o magistério e logo em seguida veio para Rondônia trabalhar como professora há 36 anos.
“Eu já vim com algo certo para trabalhar. Tinha família aqui e naquele tempo quem tinha magistério era procurado como ouro, porque não tinha pessoas com formação. Como eu tinha o magistério, fui logo selecionada e comecei a trabalhar. Eu sempre trabalhei com estudantes das séries iniciais. A princípio, comecei trabalhando pelo estado e anos depois na rede municipal de ensino. Além do magistério, sou graduada em Letras Português e estou na prefeitura há 28 anos”, disse Joelza Pedrosa.
INÍCIO DA BATALHA
Essa história de força de vontade e determinação ganha um novo capítulo, que não estava no roteiro. O que parecia ser apenas mais um dia comum mudou completamente a vida da professora, quando, durante o banho, ela percebeu um nódulo estranho em seu seio em 2018. Era o início de uma batalha que exigiria coragem, força e, acima de tudo, esperança.
“Eu trabalhava na época na escola Tarumã e sempre tive o cuidado de fazer o autoexame. Após perceber esse nódulo, fui ao médico, fiz a biópsia e foi diagnosticada com câncer de mama. Pra mim foi um baque, porque a gente nunca espera passar por isso, mas eu sempre fui muito guerreira e com pensamento positivo de que eu venceria. A quimioterapia me deixava muito mal e foram dias complicados na minha vida”, concluiu.
SUPERANDO OS DESAFIOS
Ainda no início da quimioterapia, Joelza foi à escola e percebeu que mesmo debilitada por conta do tratamento, a escola era o local ideal para ele vencer essa batalha. A partir de então, a professora adaptou sua rotina, mas nunca abandonou a escola completamente, e isso fez toda a diferença. Além da família, a comunidade escolar se uniu para oferecer suporte emocional e criar um ambiente acolhedor que também fez toda a diferença no seu tratamento.
“No primeiro banho após a quimioterapia, meu cabelo começou a cair. Comprei uma peruca e durante todo o tratamento, mesmo com dias ruins, eu ia para a escola porque percebi que eles precisavam de mim e eu também precisava deles. Foi um ano de tratamento com quimioterapia, radioterapia, medicações e ainda cirurgia. Foram meses de angústia, e tenho certeza de que a minha profissão me ajudou a superar meus medos”, relembra emocionada.
PAIXÃO PELA EDUCAÇÃO
Hoje, curada, aos 55 anos de idade, a professora relembra sua história de que, com fé, apoio e muita coragem, é possível superar os momentos mais difíceis da vida. Mesmo com a dura batalha contra o câncer, ela nunca deixou a paixão pela escola de lado. No dia dos professores, ela sabe que sua trajetória é uma inspiração não só para seus familiares e alunos, mas também toda a comunidade escolar, que nunca desistiu mesmo diante das dificuldades.
“Em Deus eu sou mais que vitoriosa. Porque é ele que nos dá a saúde e é dono da nossa vida. Durante o meu percurso de educadora eu sempre fui uma pessoa que fez do meu trabalho uma terapia, eu amo isso aqui. Eu não sei fazer outra coisa a não ser educação. Como professora e gestora, eu tenho a certeza de que estou contribuindo com o futuro desses alunos. Sinto muito orgulho da minha profissão e quero parabenizar a todos os professores que contribuem com a educação em Porto Velho”, finaliza Joelza Pedrosa.
