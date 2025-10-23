Primeira etapa da gincana move servidores da capital e do interior em prol da solidariedade
Por TJ /RO
Publicada em 23/10/2025 às 17h01
Nos acompanhe pelo Google News

 A solidariedade marcou a gincana dos servidores, resultando na arrecadação de 4.454,3 kg de tampinhas plásticas para a Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Porto Velho (AVCC). Deste total, 3.103,2 kg foram arrecadados na capital e 1.351,1 kg no interior.

​A primeira etapa da gincana ocorreu na última terça-feira, dia 21 de outubro, no Galpão 02 da Socibra. As equipes foram divididas em horários previamente definidos para as entregas, respeitando um prazo limite para a chegada ao local.

A participante Débora  Honorato, da equipe ‘Esse tal de GGOV’, falou sobre o sentimento de satisfação durante a arrecadação das tampinhas. “Foi muito interessante porque mobilizamos  todas as pessoas do nosso setor, as famílias e amigos, e isso promoveu um momento de integração entre nós de muita alegria” disse Débora Honorato.

Já a participante Tânia de Lellis, da equipe ‘Swot’, compartilhou sobre os desafios durante o processo. “A gente teve vários contratempos, uma colega quebrou o pé e outro estava de férias. Fui na obra recolher tampas, acordei às cinco da manhã. Então foi trabalhoso, mas ao mesmo tempo valoroso” falou Tânia de Lellis.

​Na capital, participaram as equipes: Diamante, Swot, CGJ Titãs, Buscaprêmio, Despachados, Sticpush, Os Impugnáveis, Réu-unidos pela Vitória, Precabytes, Ohana, Vem que Eu te Ensino, Esse Tal GGOV, Elite, Agravantes, Kal e Ccômicos. Do interior, estiveram presentes as equipes: Arikeme, Feras do Guaporé, Os Apimentados, Pérola do Mamoré, Batutinhas, Liga da Justiça, Os Incríveis e Finalmente Sexta."

Segundo Iuna Sapia, da comissão organizadora da Gincana dos Servidores, a prova das tampinhas é uma das mais significativas. “As tampinhas arrecadadas serão destinadas à AVCC, uma instituição que realiza um trabalho essencial de apoio a pessoas em tratamento contra o câncer. Cada tampinha conta, e cada equipe tem um papel importante nessa corrente do bem” disse Iuna, que também destaca a solidariedade. “Essa é uma oportunidade de mostrarmos que a Gincana vai além da competição: é sobre engajamento, empatia e compromisso social”, conclui.  

Geral APOIO
Imprimir imprimir