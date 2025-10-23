Primeira etapa da gincana move servidores da capital e do interior em prol da solidariedade

Publicada em 23/10/2025 às 17h01
A solidariedade marcou a gincana dos servidores, resultando na arrecadação de 4.454,3 kg de tampinhas plásticas para a Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Porto Velho (AVCC). Deste total, 3.103,2 kg foram arrecadados na capital e 1.351,1 kg no interior.
A primeira etapa da gincana ocorreu na última terça-feira, dia 21 de outubro, no Galpão 02 da Socibra. As equipes foram divididas em horários previamente definidos para as entregas, respeitando um prazo limite para a chegada ao local.
A participante Débora Honorato, da equipe ‘Esse tal de GGOV’, falou sobre o sentimento de satisfação durante a arrecadação das tampinhas. “Foi muito interessante porque mobilizamos todas as pessoas do nosso setor, as famílias e amigos, e isso promoveu um momento de integração entre nós de muita alegria” disse Débora Honorato.
Já a participante Tânia de Lellis, da equipe ‘Swot’, compartilhou sobre os desafios durante o processo. “A gente teve vários contratempos, uma colega quebrou o pé e outro estava de férias. Fui na obra recolher tampas, acordei às cinco da manhã. Então foi trabalhoso, mas ao mesmo tempo valoroso” falou Tânia de Lellis.
Na capital, participaram as equipes: Diamante, Swot, CGJ Titãs, Buscaprêmio, Despachados, Sticpush, Os Impugnáveis, Réu-unidos pela Vitória, Precabytes, Ohana, Vem que Eu te Ensino, Esse Tal GGOV, Elite, Agravantes, Kal e Ccômicos. Do interior, estiveram presentes as equipes: Arikeme, Feras do Guaporé, Os Apimentados, Pérola do Mamoré, Batutinhas, Liga da Justiça, Os Incríveis e Finalmente Sexta."
Segundo Iuna Sapia, da comissão organizadora da Gincana dos Servidores, a prova das tampinhas é uma das mais significativas. “As tampinhas arrecadadas serão destinadas à AVCC, uma instituição que realiza um trabalho essencial de apoio a pessoas em tratamento contra o câncer. Cada tampinha conta, e cada equipe tem um papel importante nessa corrente do bem” disse Iuna, que também destaca a solidariedade. “Essa é uma oportunidade de mostrarmos que a Gincana vai além da competição: é sobre engajamento, empatia e compromisso social”, conclui.
