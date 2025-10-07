PREVISÃO DO TEMPO: terça-feira (7) de pancadas de chuvas no Norte

Publicada em 07/10/2025 às 07h50
A previsão do tempo para a região Norte do país, nesta terça-feira (7), indica muitas chuvas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para perigo potencial de chuvas intensas em Madeira Guaporé, em Rondônia, em quase todo Amazonas e em Feijó, e na capital Rio Branco, no Acre.
A manhã é marcada por pancadas e chuvas isoladas em grande parte da extensão do Amazonas, Acre, Rondônia e no oeste do Pará, em municípios como Santarém e Altamira. O dia começa com o céu com muitas e poucas nuvens por todo Tocantins, o leste paraense, Amapá e na cidade de Pimenta Bueno, em Rondônia. Em Roraima e nos municípios amazonenses de São Gabriel da Cachoeira e Barcelos.
Durante a tarde, as pancadas com trovoadas isoladas avançam e atingem todo Acre e Roraima, sul de Rondônia, do sudoeste ao centro amazonense, do sudoeste à Região Metropolitana de Belém, no Pará, e do sul do Amapá. Chuvas isoladas ocupam o restante do território amazonense e amapense, no Baixo Amazonas do Pará, e em Cacoal, em Rondônia. O Tocantins e o sudeste paraense seguem com muitas nuvens.
À noite, as pancadas de chuvas se concentram entre o norte rondonense, pelo sul amazonense, oeste paraense até a totalidade do estado de Roraima. No restante do Amazonas, Acre e sudoeste ao litoral do Pará, a condição é de pancadas e chuvas isoladas. No Amapá, Tocantins e em boa parte de Rondônia predominam muitas nuvens.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 38°C em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 98%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção dos marinheiros, dos navios e dos passageiros;
Aeronáutica: proteção e segurança dos pilotos, das aeronaves e dos passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras à pesca; e
Turismo: garantia de um passeio e de uma viagem feliz e tranquila.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
