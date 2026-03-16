PREVISÃO DO TEMPO: Fortes chuvas atingem a Região Norte nesta segunda-feira (16)

A segunda-feira (16) será de instabilidade em grande parte da Região Norte.
No Acre, Rondônia, Amapá e Tocantins, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.
No Amazonas, a instabilidade atinge municípios da Região Sudoeste e Norte do estado, como Atalaia do Norte, Jutaí e São Gabriel da Cachoeira.
Em Roraima, pode chover em Rorainópolis, Caracaraí e Iracema, cidades da Região Sul e Centro-Sul do estado.
No Pará, fortes precipitações são esperadas em Altamira, Goianésia do Pará, Tailândia e Mocajuba, municípios de áreas do Sudoeste e Nordeste paraense.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 24°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
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