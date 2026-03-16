PREVISÃO DO TEMPO: Fortes chuvas atingem a Região Norte nesta segunda-feira (16)

Por Jullya Borges / Brasil 61

Publicada em 16/03/2026 às 07h50

A segunda-feira (16) será de instabilidade em grande parte da Região Norte.

No Acre, Rondônia, Amapá e Tocantins, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.

No Amazonas, a instabilidade atinge municípios da Região Sudoeste e Norte do estado, como Atalaia do Norte, Jutaí e São Gabriel da Cachoeira.

Em Roraima, pode chover em Rorainópolis, Caracaraí e Iracema, cidades da Região Sul e Centro-Sul do estado.

No Pará, fortes precipitações são esperadas em Altamira, Goianésia do Pará, Tailândia e Mocajuba, municípios de áreas do Sudoeste e Nordeste paraense.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 24°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).