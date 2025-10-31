PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (31) com pancadas de chuva no Norte

Publicada em 31/10/2025 às 07h50
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta sexta-feira (31), indica pancadas de chuva.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para o perigo potencial de chuvas intensas do noroeste ao sul do Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira a Apuí, em todo Acre e no extremo norte de Rondônia, na capital Porto Velho.
A manhã é marcada por pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas em todo Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, em boa parte do Pará, afetando principalmente o sudoeste paraense, e o sul de Tocantins, em São Valério. O dia começa com o céu com muitas e poucas nuvens por todo Amapá e o nordeste do Pará, como também em Belém.
Durante a tarde e a noite, as pancadas enfraquecem e atingem todo estado de Roraima, o sul de Tocantins, e grande parte do Amazonas, exceto nas proximidades do Acre, e do Pará, no Baixo Amazonas e todo sul do estado. No restante da região, a possibilidade de chuvas isoladas avançam
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco e Porto Velho. Já a máxima pode chegar até 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!