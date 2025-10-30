PREVISÃO DO TEMPO: quinta-feira (30) nublada com pancadas isoladas e trovoadas no Norte

Publicada em 30/10/2025 às 08h00
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quinta-feira (30), indica céu nublado ou com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para o perigo potencial de chuvas intensas abaixo do nordeste do Amazonas, no sul do Pará e em todo o estado do Acre, de Rondônia e do Tocantins. O instituto alerta, ainda, para o perigo de chuvas intensas no norte de Rondônia e no sul do Amazonas e do Pará.
A manhã é marcada por muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas em toda a região, exceto em Tocantins, no Amapá e no norte e nordeste do Pará, onde não deve chover. A chuva deve ser mais forte no oeste do Acre, em quase todo o Amazonas — com exceção do extremo sul e sudeste —, no sul e sudoeste do Pará e em quase todo o estado de Roraima.
Durante a tarde, a chuva deve se intensificar ainda mais no Amazonas, no norte de Rondônia, no sudoeste do Pará e no sul e no oeste de Roraima, onde as pancadas devem vir acompanhadas de trovoadas isoladas.
As condições devem permanecer as mesmas até a noite, com a chuva e as trovoadas isoladas adentrando mais o oeste e sudoeste do Pará.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 21°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 38°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
