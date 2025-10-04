PREVISÃO DO TEMPO: Norte terá chuvas e trovoadas na maioria dos estados neste sábado (4)

Publicada em 04/10/2025 às 08h00
Neste sábado (4), a Região Norte terá condições climáticas variadas, com chuvas e trovoadas em boa parte dos estados.
Em Rondônia, a manhã será de tempo claro e céu aberto, mas à tarde a previsão indica muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas por todo o estado. O mesmo padrão é esperado no Amapá, com precipitações ao longo de todo o dia.
No Acre, a manhã será dividida: a região do Juruá terá chuvas, enquanto o Baixo Acre terá céu claro. À tarde, as chuvas se intensificam em todo o estado.
O Amazonas terá muita chuva ao longo do dia, com trovoadas isoladas também na capital, Manaus. Já em Roraima, o tempo será nublado, com variação de chuvas durante o dia.
No Pará, a manhã será de tempo claro em quase todo o estado, exceto na região de Oriximiná. À tarde, a nebulosidade aumenta e há previsão de chuvas em áreas como Monte Alegre e Almeirim.
Já o Tocantins terá um sábado de sol e céu claro em todo o estado.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco e Porto Velho. Já a máxima pode chegar a 40°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%.
5 Motivos para saber das previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção dos marinheiros, dos navios e dos passageiros;
Aeronáutica: proteção e segurança dos pilotos, das aeronaves e dos passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras à pesca; e
Turismo: garantia de um passeio e de uma viagem feliz e tranquila.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
