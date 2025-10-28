PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem previsão de chuvas intensas nesta terça-feira (28)

Publicada em 28/10/2025 às 07h40
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de chuvas intensas para Acre, Amazonas, Rondônia e Pará nesta terça-feira (28).
As precipitações devem ser mais fortes em áreas do interior e no sul do Amazonas, atingindo municípios como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Manaus, Parintins, Porto Velho e Ariquemes.
No Acre, há previsão de chuvas em todo o estado, com maior intensidade em Brasiléia e Sena Madureira.
Rondônia terá pancadas de chuva concentradas principalmente nas regiões de Ji-Paraná, Vilhena e Cacoal.
No Pará, as precipitações se concentram nas cidades de Belém, Santarém, Marabá e Altamira, podendo causar pontos de alagamento em áreas urbanas. Tocantins e Roraima apresentam clima mais estável, mas não estão descartadas chuvas isoladas em Palmas e Boa Vista.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio branco e Belém. Já a máxima pode chegar a 40°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
