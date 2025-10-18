PREVISÃO DO TEMPO: Inmet alerta para pancadas de chuva em parte da região Norte neste sábado (18)

Publicada em 18/10/2025 às 08h00
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta de perigo de chuvas intensas para áreas dos estados do Acre, Amazonas e Rondônia neste sábado (18). A previsão indica tempo instável com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia nessas regiões.
No Acre, o tempo deve ficar encoberto, com possibilidade de chuva forte em boa parte do estado. Municípios como Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira podem registrar pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas.
No Amazonas, a previsão indica muitas nuvens com pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas. As precipitações atingem principalmente o centro-sul do estado, em cidades como Manaus, Coari e Tefé, onde o volume de chuva pode ser mais intenso.
Em Rondônia, o tempo segue instável durante todo o dia, com pancadas de chuva e risco de trovoadas. A chuva deve ocorrer principalmente em Porto Velho, Cacoal e Ji-Paraná, com aumento da nebulosidade e temperatura amena à tarde.
Nos demais estados da região, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins, o sol predomina entre poucas nuvens. O tempo permanece firme em cidades como Boa Vista, Macapá, Belém e Palmas, com temperaturas elevadas e baixos índices de umidade.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio branco. Já a máxima pode chegar a 34°C, em Palmas, Porto Velho e Manaus. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 98%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
