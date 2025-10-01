Prefeitura tem apoio da Polícia Militar para realização das comemorações de aniversário de Porto Velho

Publicada em 01/10/2025 às 10h58
A logística da Prefeitura de Porto Velho para a realização do aniversário de 111 anos de criação do município, com programação de 1º a 5 de outubro, conta também com o apoio do Governo de Rondônia, que soma para ampliar os mecanismos de segurança, para que os porto-velhenses e visitantes possam celebrar os cinco dias de festa.
A parceria garante o suporte da Polícia Militar do Estado (PM-RO), por meio do 1º Batalhão da Polícia Militar de Rondônia, conhecido como Batalhão Rondon. De acordo com o comandante da unidade, tenente-coronel Miranda, a programação é considerada de grande magnitude, e por isso a corporação está empenhada para a garantia da segurança do público.
“A Polícia Militar de Rondônia, através do 1º Batalhão, está presente na área central da capital e região Norte, 24 horas, e quando tem pedido de policiamento no âmbito da Prefeitura a gente tem sempre um planejamento específico para poder satisfazer a demanda apresentada pelo órgão. Tivemos uma reunião na semana passada e ficou decidido como será esse trabalho de segurança no evento”, disse o comandante do 1º Batalhão.
LOGÍSTICA DO EFETIVO
Ainda segundo o tenente-coronel Miranda, por conta da programação, será necessário o aumento do efetivo policial para garantir a tranquilidade e ordem no evento. A segurança da PM no aniversário de Porto Velho é fundamental por vários motivos, entre eles, garantia da ordem pública, apoio em emergências e ainda proteção dos participantes.
“Nossas equipes estarão desde o primeiro dia, com a programação gospel, até o último dia de festa. Mas a organização do show nacional da Joelma deve atrair um grande público e, por isso, o policiamento vai contar com um trabalho diferenciado. Agradecemos essa parceria com a Prefeitura e dizer que podem contar com o apoio da Polícia Militar para garantia da segurança da população”, finaliza o comandante.
A programação do aniversário de 111 anos, na região central da capital, acontece entre 1º a 5 de outubro e conta, entre as atrações, com show gospel da dupla Jefferson e Suelen, corrida solidária, bolo de 111 metros, show nacional da cantora Joelma, Beiradão Cultural, show infantil 3 Palavrinhas e encerra com show no Mercado Cultural.
De acordo com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a festa foi planejada para todos os públicos e, por isso, é necessária a parceria com a Polícia Militar, para garantir a segurança do público durante toda a programação do evento.
“Essa é uma festa jamais vista em nossa cidade e, por isso, além de todo o carinho com a programação que planejamos, também não esquecemos da segurança do público. Para isso, o apoio da PM é fundamental para que a festa ocorra da melhor maneira”, concluiu o prefeito.
