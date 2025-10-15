Prefeitura realiza Pesquisa de Consumo Alimentar para elaboração do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

Publicada em 15/10/2025 às 14h55
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da CAISAN Municipal – Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, composta pelas secretarias SEMTAS, SEMED, SEMSAU e SEMAGRIP, está realizando a Pesquisa de Consumo Alimentar e Nível de Segurança Alimentar e Nutricional junto aos moradores do município, incluindo os distritos de Surpresa e Iata, bem como localidades ribeirinhas, rurais e áreas indígenas.
A iniciativa tem como objetivo coletar informações sobre os hábitos alimentares e o nível de segurança alimentar das famílias guajaramirenses, a fim de subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Os dados levantados irão orientar ações e políticas públicas voltadas à garantia do direito humano à alimentação adequada.
Os resultados da pesquisa servirão de base para o aprimoramento e fortalecimento de programas como o Bolsa Família, PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), além de outras políticas que asseguram o acesso a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e de forma economicamente sustentável. Entre as ações previstas estão o incentivo às hortas comunitárias e escolares, a oferta de cestas básicas e restaurantes populares, e o fomento ao desenvolvimento local sustentável.
A Prefeitura reforça que a participação da população é essencial para o sucesso da pesquisa. Todos os moradores — adultos, crianças e seus familiares — estão convidados a responder o questionário disponível no link abaixo.
A CAISAN Municipal de Guajará-Mirim agradece a colaboração de todos e reafirma seu compromisso no combate à fome e na promoção de uma alimentação digna e saudável para toda a população.
