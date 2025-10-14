Prefeitura realiza entrega de títulos de regularização fundiária do bairro Triângulo Verde

Publicada em 14/10/2025 às 14h55
Nesta terça-feira (14/10/2025), a Prefeitura de Pimenta Bueno realizou a entrega dos títulos de regularização fundiária aos moradores do bairro Triângulo Verde. O momento foi marcado por muita emoção e alegria, pois cada documento representa uma conquista importante: o direito de cada família à segurança e à dignidade de ter seu imóvel regularizado.
A ação faz parte do compromisso da atual gestão em assegurar os direitos da população e promover a justiça social por meio da regularização fundiária. A entrega dos títulos é resultado de um trabalho sério e responsável, que busca garantir a posse legal das propriedades e transformar em realidade o sonho de muitos moradores que aguardavam por esse dia há anos.
Com a iniciativa, a Prefeitura reforça seu empenho em continuar avançando em políticas públicas que garantam mais qualidade de vida, segurança jurídica e valorização aos cidadãos de Pimenta Bueno, fortalecendo o compromisso de uma gestão que trabalha com respeito, planejamento e amor pela população.
