Prefeitura realiza ação especial do Outubro Rosa no CAPS em prol da saúde integral da mulher

Publicada em 24/10/2025 às 14h31
Cuidar é um ato de amor e prevenção! Na manhã de hoje, realizamos uma ação especial do Outubro Rosa no CAPS, unindo forças em prol da saúde integral da mulher. O encontro contou com palestras inspiradoras dos residentes dos núcleos de Odontologia, Assistência Social, Farmácia e Psicologia do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, que trouxeram informações valiosas sobre autocuidado, prevenção e acolhimento.
Durante as atividades, o Núcleo de Fisioterapia também promoveu momentos de movimento e bem-estar, reforçando a importância de cuidar do corpo e da mente com carinho e atenção.
Essas ações fortalecem o compromisso da nossa instituição com a promoção da saúde, o acolhimento e o cuidado humanizado, aproximando cada vez mais a comunidade dos serviços que estão sempre prontos para cuidar de você.
Outubro Rosa é mais do que uma campanha: é um lembrete de amor-próprio, prevenção e solidariedade!
