Prefeitura realiza a Feira Empreende Mulher nos dias 28 e 29 de novembro

Por ASSESSORIA
Publicada em 27/10/2025 às 09h00
Vem aí um evento feito por mulheres e para mulheres!
Nos dias 28 e 29 de novembro, o Geralvaldão vai se transformar em um espaço de inspiração, conexões e oportunidades!
A Feira Empreende Mulher chega pra fortalecer o empreendedorismo feminino com palestras, workshops e muitas histórias reais de superação e sucesso.
Se você sonha em crescer, empreender e transformar sua realidade — esse é o seu momento!
Anota aí: 28 e 29 de novembro, no Geralvaldão.
Vagas limitadas!
