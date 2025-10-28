Prefeitura promove capacitação para servidores do Hospital Municipal sobre o uso eficiente de equipamentos hospitalares

Publicada em 28/10/2025 às 14h43
Com foco na melhoria contínua dos serviços de saúde e na qualificação dos profissionais, a Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou uma capacitação voltada ao uso seguro e eficiente do cardioversor, eletrocardiograma e ventilador mecânico, equipamentos essenciais para o atendimento de pacientes em situação de emergência.
A formação, promovida na última sexta-feira (24), contou com a participação de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem do Hospital Municipal Sandoval de Araújo Dantas. O treinamento foi conduzido pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP), em parceria com a empresa de Engenharia Médica Arquemed.
Segundo o prefeito Jeverson Lima, os investimentos em tecnologia e infraestrutura na rede pública de saúde vêm sendo acompanhados por ações de capacitação. “Tão importante quanto adquirir novos equipamentos é garantir que nossas equipes estejam preparadas para utilizá-los da melhor forma, oferecendo um atendimento seguro e de qualidade à população”, destacou.
A secretária municipal de saúde, Jaíne Barboza, reforçou que a iniciativa tem como principal objetivo aprimorar as práticas assistenciais e garantir a segurança do paciente. “Nosso compromisso é manter as equipes sempre atualizadas e capacitadas para atuar com excelência. Já temos novas formações programadas, como as de hemotransfusão, lavadora de endoscópio, além da repetição dos treinamentos de fototerapia, bomba de infusão e berço aquecido”, adiantou.
