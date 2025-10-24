Prefeitura leva pavimentação para ruas Dr. Adelino e Xangri Lá, na zona Sul da capital

Publicada em 24/10/2025 às 11h50
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), está realizando a pavimentação de duas importantes vias do bairro Cidade Nova: as ruas Dr. Adelino e Xangri Lá, totalizando 550 metros de extensão. Ao todo, estão sendo aplicadas 460 toneladas de massa asfáltica, marcando uma grande melhoria na mobilidade e qualidade de vida dos moradores da região.
Antes da aplicação do asfalto, as equipes executaram serviços de limpeza, terraplanagem e imprimação, garantindo a base adequada para a nova pavimentação e a durabilidade do serviço. A obra é parte do cronograma de melhorias que vem sendo realizado em diversos bairros de Porto Velho.
Raul Pereira conta que o asfalto era um sonho antigo dos moradores
Vivendo na região há 35 anos, Raul Pereira conta que o asfalto era um sonho antigo dos moradores. “Há anos estamos esperando o asfalto aqui. Agora que chegou, vai melhorar muito pra gente. Antes era só poeira e lama, mas agora a gente tem orgulho de ver a rua bonita e arrumada”, comemorou.
Com a conclusão dos trabalhos, o trecho passa a oferecer mais conforto para pedestres e motoristas, além de valorizar as residências e facilitar o acesso de serviços públicos e transporte.
A ação reforça o compromisso da gestão municipal em levar infraestrutura e desenvolvimento para todas as regiões da cidade, atendendo demandas históricas e promovendo mais qualidade de vida para os moradores de Porto Velho.
