Prefeitura lança edital do Concurso de Fotografia em comemoração aos 48 anos de emancipação do município
Por ASSESSORIA
Publicada em 25/10/2025 às 08h58
Sua fotografia pode virar arte oficial! A Fundação Cultural de Ji-Paraná lançou o edital do Concurso de Fotografia em comemoração aos 48 anos de emancipação do município. Serão selecionadas 35 imagens que vão compor um painel especial com o tema:

“Ji-Paraná sob lentes: 48 anos refletidos sob o olhar da nossa gente”

As inscrições são gratuitas e vão até 31 de outubro, pelo e-mail:

[email protected]

(Coloque no assunto: “48 anos de Ji-Paraná – Seu Nome”)

A foto precisa ser inédita, representar Ji-Paraná e estar em formato JPG.

Os documentos obrigatórios estão detalhados no edital, publicado no DOM:

diariooficialjp.com.br/pdf/2025-10-07.pdf

Mostre seu talento e ajude a eternizar a beleza, a cultura e a história da nossa cidade com o seu olhar!

O resultado será divulgado no site oficial da prefeitura

Prefeitura de Ji-Paraná - Cuidando da nossa gente e valorizando nossos artistas.

