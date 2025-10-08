Prefeitura intensifica ações e reduz drasticamente pontos de alagamento em Porto Velho, destaca prefeito Léo Moraes

Publicada em 08/10/2025 às 17h01
A Prefeitura de Porto Velho, sob a liderança do prefeito Léo Moraes, vem alcançando resultados expressivos na solução dos pontos históricos de alagamento da capital. O trabalho coordenado com as equipes nas ações de drenagem, limpeza de canais e ampliação da capacidade de escoamento tem garantido que, áreas antes conhecidas pelos transtornos em períodos de chuva, hoje apresentem resposta muito mais rápida e eficiente.
“O grande diferencial do nosso trabalho é a capacidade de vazão que conseguimos implementar. Em vários pontos onde antes a água ficava represada por horas, hoje ela escoa poucos minutos após o fim da chuva. É resultado de planejamento, técnica e presença constante das nossas equipes”, destacou o prefeito Léo Moraes.
Com o retorno das chuvas, a Prefeitura também vem identificando novos pontos de alagamento, consequência natural de uma cidade que cresceu de forma desordenada, sobre antigos igarapés, córregos e áreas de várzea. Porto Velho, assim como grandes metrópoles do mundo, Dubai, Londres, Paris, São Paulo e Nova York, enfrenta desafios naturais de drenagem urbana, especialmente por ser uma cidade de relevo plano e com pouca declividade em direção ao Rio Madeira.
Mas o que diferencia Porto Velho hoje é a capacidade de resposta imediata da gestão. “Onde o problema aparece, nossas equipes estão indo, avaliando, limpando, substituindo manilhas, abrindo drenagem. Não esperamos o problema crescer. Atuamos de forma preventiva, com responsabilidade e agilidade”, afirmou.
A agilidade da gestão tem sido o principal diferencial. Assim que um novo ponto de alagamento é identificado, as equipes são imediatamente mobilizadas. Em muitos casos, em menos de 24 horas o problema já recebe vistoria e plano de intervenção. “Porto Velho voltou a ter governo presente nas ruas. É assim que trabalhamos: agindo, resolvendo e entregando”, reforçou Léo Moraes.
Entre as frentes de trabalho que já apresentam resultados concretos estão os serviços de drenagem profunda nas avenidas Imigrantes, Rio de Janeiro e Raimundo Cantuária, além da limpeza e desobstrução de canais e galerias em diversas regiões da cidade. As ações envolvem a instalação de novas manilhas, ecobueiros, bocas de lobo, poços de visita e a ampliação da rede de drenagem, melhorando a fluidez das águas e a mobilidade urbana.
Léo Moraes reforça que o combate aos alagamentos é uma tarefa contínua e exige o envolvimento de toda a sociedade. “É um desafio histórico que estamos enfrentando com seriedade e resultados concretos. A cidade está melhorando, e isso é fruto de gestão, de planejamento e de amor por Porto Velho. Estamos cuidando da nossa capital para que as famílias tenham mais segurança, conforto e qualidade de vida”, concluiu.
O Prefeito reforça ainda a importância da colaboração da população, evitando o descarte irregular de lixo nas vias e canais e comunicando os órgãos municipais sobre possíveis pontos de risco.
