Prefeitura encerra Campanha Outubro Rosa com mais de 15 mil atendimentos realizados em todas as unidades de saúde urbanas e rurais de Porto Velho

Publicada em 31/10/2025 às 11h34
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), encerrou as atividades da Campanha Outubro Rosa 2025 com um balanço positivo. Ao longo do mês, foram realizados 15.120 atendimentos assistenciais às mulheres nas unidades básicas de saúde do município, reforçando o compromisso da gestão com a saúde e a prevenção do câncer de mama e do colo do útero.
As ações aconteceram em todas as unidades de saúde urbanas e rurais, com oferta de consultas médicas e de enfermagem, exames preventivos, palestras, orientações sobre autoexame e cuidados com a saúde feminina. Além das atividades pontuais, a Semusa reforça que os serviços de atenção à mulher estão disponíveis durante todo o ano, não se restringindo apenas ao período da campanha.
“Por determinação do prefeito Léo Moraes, entendemos que a campanha Outubro Rosa não termina ao final de outubro. A Prefeitura de Porto Velho está empenhada para que a mulher tenha continuidade no cuidado com a sua saúde, com acesso garantido aos exames, orientações e tratamentos ao longo de todo o ano”, afirmou o secretário Jaime Gazola.
A campanha deste ano também teve como foco o fortalecimento das políticas públicas voltadas à saúde da mulher, com ações integradas de educação em saúde, detecção precoce de doenças e incentivo ao diagnóstico preventivo.
A Semusa informa que todas as unidades básicas de saúde do município seguem preparadas para acolher as mulheres, ofertando exames preventivos e atendimentos especializados de forma contínua, contribuindo para uma vida mais saudável e com mais qualidade.
Texto: Jhon Silva
