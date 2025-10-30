Prefeitura divulga cronograma semanal da Campanha de Vacinação Antirrábica em Guajará-Mirim

Publicada em 30/10/2025 às 16h05
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (NUVEPA), informa o cronograma das ações semanais da Campanha de Vacinação Antirrábica para o mês de novembro de 2025.
A iniciativa tem como objetivo garantir a imunização de cães e gatos contra a raiva, uma doença grave que pode ser transmitida aos humanos e que é totalmente prevenível por meio da vacinação.
A primeira etapa será realizada no dia 05 de novembro, na Igreja Santa Terezinha, atendendo os moradores do bairro Planalto.
Na semana seguinte, no dia 12 de novembro, a ação acontecerá na Igreja Santo Antônio, contemplando os bairros Liberdade e Próspero.
A Prefeitura reforça a importância da participação da comunidade, lembrando que a vacinação é gratuita e essencial para a saúde pública. A raiva é uma zoonose fatal, mas pode ser controlada com o engajamento de todos na imunização dos animais domésticos.
A Prefeitura de Guajará-Mirim conta com a colaboração de todos para manter a cidade livre da raiva.
