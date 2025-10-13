Prefeitura distribui mais de 7 mil cadernos de colorir durante a festa do Dia das Crianças

Publicada em 13/10/2025 às 16h26
A Prefeitura de Porto Velho realizou no último final de semana (dias 11 e 12) uma grande festa para comemorar o Dia das Crianças, no Parque da Cidade. A programação contou com diversas atrações gratuitas para as famílias, entre elas, show com Mundo Bita, distribuição de lanches, passeio na Carreta Maria Furação, brinquedos infláveis, piscina de bolinhas, camas elásticas e diversos outros atrativos.
De acordo com o secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Paulo Moraes Júnior, durante o evento “Cidade Alegria”, a Prefeitura distribuiu uma edição especial de 7 mil cadernos de colorir para as crianças. "A nova onda dos livros de colorir transformou o setor infantil e tem como objetivo proporcionar um momento de relaxamento, concentração e criatividade".
Além dos livros, também foram entregues kits com gizes de cera, tornando o momento mais divertido e colorido. "O caderno de colorir possui diversos desenhos que mostram as belezas naturais e contexto histórico da capital, como as Três Caixas D'Água, a Arara Canindé, a Pesca Esportiva, o Jacaré-açu, o Prédio do Relógio, Boto Cor-de-Rosa e ainda o Complexo Madeira-Mamoré, que é símbolo da origem de Porto Velho, pois a cidade foi fundada e construída para dar suporte à ferrovia", explicou o presidente da Empresa de Desenvolvimento Urban (Emdur), Bruno Holanda.
NOSSA HISTÓRIA
Caderno conta também com informações sobre os itens para colorir
Além dos desenhos, o caderno conta também com informações sobre os itens para colorir. Sobre o Prédio do Relógio, por exemplo, as informações contidas relatam que a edificação surgiu como antiga sede administrativa da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, foi construído na década de 1950 e atualmente abriga a sede da Prefeitura de Porto Velho. O prédio, que tem formato de locomotiva, recebeu o nome de "Prédio do Relógio" por causa do relógio em sua torre, que serviu como guia de horário para a cidade por muitos anos.
Sobre a EFMM, o caderno conta que foi construída para transportar produtos como a borracha e contornar cachoeiras dos rios Madeira e Mamoré, ligando Porto Velho a Guajará-Mirim. Hoje, a EFMM é um patrimônio histórico e um complexo turístico. A Praça Madeira-Mamoré é um dos principais pontos que preservam a memória dessa época, abrigando locomotivas históricas e o museu.
INICIATIVA APROVADA
Júlio Vieira levou o filho para participar das atividades no Parque da Cidade
O empresário Júlio Vieira, que levou o filho para participar das atividades no Parque da Cidade, aprovou a iniciativa e ficou encantado com o caderno de colorir. “Eu achei muito criativo esse caderno. Meu filho ficou muito feliz quando recebeu e já queria pintar todos os desenhos. O legal também é que eles podem pintar e ficar conhecendo a história da nossa cidade”, disse o pai.
Muitas crianças nem esperaram chegar em casa para pintar. Lucas Vieira, 7 anos, deu os primeiros rabiscos durante o evento e ficou encantado com os desenhos. “Quando eu recebi esse livro, eu fiquei muito feliz porque eu gosto muito de desenhar e pintar. Vou deixar os desenhos bem coloridos”, concluiu.
De acordo com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a iniciativa é fundamental para o desenvolvimento das crianças com o estímulo da pintura e do desenho, como também o contexto histórico da cidade de Porto Velho.
“A nossa festa ficou lotada com muitas famílias participando do evento, com diversos atrativos. Mas a gente fica muito feliz em ver que a pintura ainda faz muito sucesso entre a criançada”, finalizou o prefeito.
Para quem não teve a oportunidade de receber um exemplar durante o Dia das Crianças, a Prefeitura de Porto Velho disponibiliza o caderno através do link para que escolas, pais e qualquer pessoa possam baixar, imprimir e deixar a imaginação das crianças fluir com os desenhos.
Baixe aqui o caderno para imprimir e colorir.
A ação também contou com apoio da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural).
