Prefeitura ded Porto Velho apoia projeto sustentável que adquiriu 10 toneladas de sementes

Publicada em 30/10/2025 às 16h42
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), está apoiando as ações da Rede de Sementes da Bioeconomia Amazônica (Reseba), iniciativa da Ação Ecológica Guaporé (Ecoporé), que conecta coletores e produtores de sementes nativas em todo o bioma amazônico brasileiro.
O apoio do Executivo Municipal inclui a participação direta na aquisição e distribuição de 10 toneladas de sementes nativas, coletadas pela comunidade indígena Karitiana, fortalecendo a integração entre sustentabilidade, inclusão social e valorização dos saberes tradicionais.
“Parcerias como essa demonstram que é possível aliar sustentabilidade, inclusão e conhecimento ancestral em prol do meio ambiente e do futuro da floresta. A Prefeitura de Porto Velho, sob determinação do prefeito Léo Moraes, está empenhada nesse trabalho”, destacou Vinicius Miguel, secretário municipal do Meio Ambiente.
Segundo a Ecoporé, as sementes serão destinadas à produção de mudas em viveiros e utilizadas, em sua maioria, em ações de restauração ecológica de áreas degradadas por meio da semeadura direta.
A iniciativa contribui para a conservação da biodiversidade amazônica, o resgate do conhecimento tradicional indígena e o fomento à agricultura regenerativa.
