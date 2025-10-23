Prefeitura de Vilhena lança leilão de bens inservíveis pertencentes ao patrimônio municipal

Publicada em 23/10/2025 às 08h58
A Prefeitura de Vilhena publica nesta quarta-feira, 22, no Diário Oficial do Município, o edital do Leilão Público nº 17339/2025, que trata da venda de bens móveis inservíveis pertencentes ao patrimônio municipal. A ação, conduzida pela Secretaria Municipal de Administração (Semad), tem como objetivo dar destino a itens considerados sem utilidade para a administração, reduzindo custos de manutenção e gerando receita para o município.
O leilão será realizado de forma online, por meio do portal www.mgl.com.br, sob condução do leiloeiro oficial Lucas Rafael Antunes Moreira. Os lances eletrônicos poderão ser feitos a partir do dia 22 de outubro, e a sessão pública de abertura ocorrerá no dia 12 de novembro, às 14h (horário de Brasília).
Entre os bens disponíveis estão veículos, motocicletas, equipamentos, mobiliário e sucatas, distribuídos em 18 lotes. Os itens poderão ser visitados entre os dias 3 e 11 de novembro, em endereços descritos no edital. Os interessados devem realizar cadastro prévio no portal do leiloeiro, com envio da documentação exigida, conforme as normas do site.
Em 2021, o último leilão promovido pela Prefeitura arrecadou mais de R$ 368 mil com a venda de 55 lotes. Para esta edição, a expectativa é arrecadar pelo menos R$ 120 mil. De acordo com a Semad, a realização periódica de leilões é uma prática que garante transparência, eficiência administrativa e racionalização de recursos públicos, ao mesmo tempo em que contribui para liberar espaço físico e reduzir despesas com bens obsoletos.
O edital completo, com todas as regras, prazos e descrição dos lotes, estará disponível no Diário Oficial de Vilhena desta quarta-feira, 22, e no site oficial do leiloeiro.
