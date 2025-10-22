Prefeitura de Vilhena estuda substituição de pontes de madeira por estruturas de concreto armado

Publicada em 22/10/2025 às 14h50
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), deu início aos estudos para um planejamento de investimento focado na substituição das pontes de madeira existentes nas estradas vicinais do município por modernas pontes em concreto armado.
Na terça-feira, 21, o secretário municipal de Agricultura, Gilvâneo da Veiga, e Lucas Varanda, membro da equipe de engenharia do município, acompanharam um grupo de engenheiros do estado de Minas Gerais. A visita técnica teve como objetivo o levantamento de viabilidade da substituição das pontes atuais por estruturas mais duráveis e seguras.
Conforme explicou o secretário Gilvâneo da Veiga, a Semagri está empenhada na catalogação das pontes situadas na área rural de Vilhena, um trabalho que já resultou no registro de 109 estruturas.
“Este levantamento é parte do estudo solicitado pelo prefeito Flori Cordeiro. A iniciativa visa aprimorar a segurança e o conforto dos usuários das estradas vicinais, que são consideradas artérias importantes para o escoamento da produção agrícola do município”, destacou o secretário.
Gilvânio destacou ainda que a troca das pontes de madeira por estruturas de concreto armado representa uma economia significativa para o município, dada a menor exigência de manutenção quando comparadas aos modelos atualmente em uso.
