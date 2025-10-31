Prefeitura de Vilhena esclarece: prédio exibido em vídeo está em reforma e não está abandonado

Publicada em 31/10/2025 às 09h15
A Prefeitura de Vilhena rebate a informação de que o prédio da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), mostrado em vídeo divulgado em grupos de WhatsApp, estaria abandonado. Segundo a administração, a gravação apresenta apenas parte da estrutura, sem mostrar que a reforma do local já foi iniciada nesta semana, conforme planejamento.
Os prédios que compõe a Prefeitura, construídos em 1982, sofreram desgaste natural ao longo de mais de quatro décadas. A atual gestão, em pouco mais de dois anos, já executou e iniciou várias reformas em secretarias municipais resposta à deterioração causada pelo tempo e pela falta de manutenção de gestões anteriores. Exemplo disso é a recente entrega da Semplan e o início das obras de ampliação na Casa do Empreendedor para abrigar toda a Semtic.
No caso da unidade exibida no vídeo, pertencente à Semfaz, o processo de reforma foi precedido por elaboração de projeto e licitação. A administração afirma que as obras estão em andamento para garantir segurança aos servidores e preservação do patrimônio público. O vídeo exibido, intencionalmente mostra apenas uma parte do prédio, sem mostrar onde a equipe já iniciou os trabalhos.
A Prefeitura reforça que possui plano de intervenções estruturais, de acordo com prioridades e disponibilidade de recursos, e que continuará investindo na recuperação dos prédios públicos do município.
