Prefeitura de Vilhena anuncia compra de uniformes escolares para mais de 12 mil alunos da rede municipal

Publicada em 08/10/2025 às 08h40
A Prefeitura de Vilhena irá distribuir, em 2026, kits de uniformes escolares para os estudantes da rede pública municipal. A ação, que beneficiará diretamente cerca de 12 mil alunos, será viabilizada por meio da Lei nº 7.173/2025, proposta pelo Poder Executivo e aprovada pelo Legislativo Municipal nesta segunda-feira, 06. A lei institui o Programa de Fornecimento Gratuito de Uniformes Escolares e destina R$ 2,1 milhões para a compra dos kits.
Além disso, aproximadamente 3.500 alunos cadastrados no CadÚnico, com dados atualizados, receberão também tênis e mochilas escolares, ampliando o alcance social da iniciativa e assegurando que todas as crianças tenham acesso aos itens necessários para frequentar a escola com dignidade.
A iniciativa, indicada pelo vereador Celso Eduardo Machado e adotada pela Prefeitura, reflete o compromisso do município em priorizar a educação. Segundo o prefeito Flori, “investir em uniformes é garantir mais igualdade de condições, facilitar a identificação dos alunos e apoiar diretamente as famílias vilhenenses”.
O prefeito comentou ainda que a entrega gratuita dos uniformes representa um importante alívio financeiro para muitas famílias, reduzindo despesas e promovendo maior inclusão social. Além disso, a ação contribui para a segurança dos alunos, facilita a organização escolar e fortalece o sentimento de pertencimento à comunidade escolar.
