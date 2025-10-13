Prefeitura de Porto Velho vai implantar estacionamento na rua Pio XII

Publicada em 13/10/2025 às 16h36
Focada em promover melhorias que atendam às reais necessidades dos porto-velhenses no dia a dia, a Prefeitura de Porto Velho iniciou o trabalho de reformulação da área de estacionamento no entorno do Centro Político Administrativo (CPA), sede do Poder Executivo de Rondônia.
A região é bastante movimentada devido ao intenso fluxo de veículos de servidores e da população que busca atendimento no CPA. É comum observar congestionamentos, pequenos sinistros e dificuldades para encontrar vagas de estacionamento.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, a área central da rua Pio XII, vai receber um novo projeto de estacionamento, com vagas em ângulos de 90° e 45°, totalmente sinalizadas e organizadas para carros e motos. A iniciativa deve melhorar o fluxo de veículos, garantir mais segurança, organizar o trânsito e ampliar o número de vagas disponíveis.
“Quem passa pela rua Pio XII, no CPA, sabe o sufoco que é. Depois das 8h, achar vaga é quase impossível. Carro parado no meio da via, buzina de todo lado e ninguém consegue nem estacionar, nem passar direito. Isso vai mudar. Vamos proporcionar mais vagas e mais organização para quem estaciona ou transita nessa área”, afirmou Léo Moraes.
Uma ação semelhante já foi executada no entorno do Porto Velho Shopping, com resultados positivos para toda a comunidade. O serviço na rua Pio XII deve gerar uma mudança significativa na rotina de quem trabalha ou utiliza as dependências do CPA.
Texto: João Paulo Prudêncio
