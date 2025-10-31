Prefeitura de Porto Velho reforça frota do transporte público para atender os usuários no Dia de Finados

Publicada em 31/10/2025 às 11h42
A Prefeitura de Porto Velho informa que haverá reforço do transporte coletivo neste domingo (2), Dia de Finados, com objetivo de facilitar o acesso das pessoas que irão aos cemitérios prestar homenagem aos seus entes queridos que já se foram.
Conforme a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), o sistema de transporte público vai operar com a frota de sábado. Entretanto, haverá reforço nas linhas 121, Ulisses BR, que atenderá com três veículos; a 211, Campus Unir, que também contará com três ônibus e a 212, Triângulo, com oito veículos disponíveis.
O secretário Iremar Lima, titular da Semtran, informa que, além do reforço, as linhas Campus Unir, Ulisses BR e Triângulo contarão com 69 ônibus para fazer a integração com as demais linhas a serem utilizadas para o deslocamento até os cemitérios.
“Conforme foi determinado pelo prefeito Léo Moraes, esse planejamento elaborado pela Semtran visa um atendimento de qualidade ao público que vai visitar os cemitérios, especialmente a Linha Triângulo, que leva os usuários para o Santo Antônio, o maior cemitério do município”, completou Iremar Lima.
