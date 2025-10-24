Prefeitura de Porto Velho recebe kits de pintura para incentivar a criatividade nas escolas municipais

Publicada em 24/10/2025 às 11h03
Nesta sexta-feira (24), as escolas Jerusalém da Amazônia e Padre Geovani recebem 500 kits de pintura, com a finalidade de estimular a criatividade, a expressão artística e o envolvimento dos alunos nas atividades escolares.
Os kits serão entregues pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo à Secretaria Municipal de Educação (Semed).
Na Escola Jerusalém da Amazônia, localizada na BR-364, km 13, a entrega será às 10h. Já na Escola Padre Geovani, na rua Benedito Inocêncio, 6913, bairro Três Marias, o evento ocorrerá às 14h.
Os kits de pintura permitirão que as crianças explorem diferentes técnicas, cores e formas, favorecendo o desenvolvimento da coordenação motora, da percepção visual e da imaginação.
“A pintura é uma ferramenta essencial para o crescimento emocional e cognitivo das crianças. Ela possibilita que expressem sentimentos, ideias e narrativas. Essa atividade promove concentração, autoestima e senso crítico, fundamentais para a formação dos estudantes”, ressaltou o secretário da Semed, Leonardo Leocádio.
Ainda de acordo com o secretário, a iniciativa representa um investimento significativo na educação, valorizando o protagonismo infantil e a importância da arte no processo de aprendizagem.
“Juntos, reafirmamos nosso compromisso de proporcionar um ambiente escolar rico, acolhedor e que potencialize o desenvolvimento de cada criança.”
