Prefeitura de Porto Velho realiza a 5ª Conferência Municipal de Cultura

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural do município (Funcultural), realiza nos próximos dias 17 e 18 (sexta e sábado), a 5ª Conferência Municipal de Cultura. O evento acontece no auditório do Sindicato dos Profissionais da Educação de Rondônia (Sintero), à rua Rui Barbosa, nº 713, bairro Arigolândia, das 8h às 18h30. O tema deste ano é: Democracia, Participação Social e Fortalecimento das Políticas Públicas de Cultura.
“Convidamos todos aqueles que fazem cultura para participar. A importância de envolver a sociedade reside em direcionar a forma como a cultura será produzida em nossa cidade, desde a concepção das artes até as diversas manifestações culturais. Isso engloba ribeirinhos, indígenas, músicos, participantes de festas juninas e grupos folclóricos, entre outros”, destacou Antônio Ferreira, presidente da Funcultural.
Ferreira acrescentou que a Conferência visa promover um amplo debate sobre a maneira como a cultura é concebida e praticada em Porto Velho, com o objetivo de incluir e valorizar a diversidade cultural. A gestão do prefeito Léo Moraes quer não somente fomentar, mas também dar visibilidade às diversas expressões artísticas e culturais da população.
“A conferência é, portanto, um espaço crucial para debater os rumos da cultura no nosso município. Além disso, durante o evento, acontecerá a eleição do Conselho Municipal de Cultura, momento em será eleita a nova diretoria e empossados os novos dirigentes do colegiado”, comentou.
Na ocasião, também será elaborado o Plano Municipal de Cultura, que visa a captação de recursos próprios para o setor, bem como ampla discussão sobre a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) (Lei Aldir Blanc), fonte de R$ 14 milhões que serão disponibilizados pelo Governo Federal até 2029, para atividades culturais em todo o Brasil.
Haverá uma noite festiva no Mercado Cultural (no dia 18)
Outro ponto importante enfatizado por Antônio Ferreira é que a 5ª Conferência Municipal de Cultura servirá de base para a 7ª Conferência Estadual de Cultura, a ser realizada pelo governo de Rondônia. Na programação geral estão previstas palestras e debates de cada eixo temático.
TEMAS (EIXOS)
Gestão e Sistemas Culturais;
Políticas e Marcos Legais;
Territórios e Interiorização;
Diversidade Cultural e Acessibilidade;
Acesso e Popularização Cultural.
APRESENTAÇÕES CULTURAIS
Além dos debates, eleição do Conselho e elaboração do Plano Municipal de Cultura, durante a programação da Conferência também haverá apresentações culturais, como a exibição do Grupo Folclórico Karitiana, carimbó e capoeira. No encerramento, haverá uma noite festiva no Mercado Cultural (no dia 18), com apresentações de samba, pagode e forró, a partir das 19h.
“A Conferência é um espaço democrático de escuta, proposição e construção participativa das políticas públicas culturais do município. O encontro reunirá promotores de cultura de diferentes linguagens e territórios urbanos, ribeirinhos, indígenas, periféricos e rurais, para debater propostas que nortearão o futuro da cultura em Porto Velho”, ressaltou o presidente da Funcultural.
