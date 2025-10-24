Prefeitura de Porto Velho realiza a 1ª Caminhada Outubro Rosa “Passos que Florescem neste sábado (25), no Espaço Alternativo

Publicada em 24/10/2025 às 15h54
A 1ª Caminhada Outubro Rosa “Passos que Florescem” acontece neste sábado (25), das 8h às 11h, no Espaço Alternativo, na capital de Rondônia. Voltada para a prevenção ao câncer de mama, o evento é uma realização da Prefeitura de Porto Velho, através da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres (CPPM), vinculada à Secretaria Geral de Governo (SGOV).
Maria Carolina Vital, gerente de Políticas Assistenciais para Mulheres da CPPM, disse que o objetivo principal é conscientizar a sociedade, especialmente o público feminino, sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, fatores que aumentam as possibilidades de cura da doença.
“Queremos incentivar o autocuidado das mulheres e a importância de se conhecerem melhor, realizarem o autoexame e também buscarem ajuda médica assim que constatarem qualquer sintoma suspeito, a exemplo de nódulos e alterações na pele”, comentou a gerente da CPPM.
Animais colocados à disposição do público já são castrados, vermifugados, vacinados e microchipados
Na ocasião, haverá farta distribuição de panfletos informativos, momentos de acolhimento, aulas de zumba, atividades de integração, ações voltadas ao bem-estar e autocuidado da mulher, doação de mudas e estandes de atendimentos diversos, entre outras atividades.
FEIRA DE ADOÇÃO DE ANIMAIS
Ainda durante a realização do evento alusivo à campanha Outubro Rosa, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), haverá uma Feira de Adoção de Animais – cães de médio e grande porte. Os animais colocados à disposição do público já são castrados, vermifugados, vacinados e microchipados.
Os interessados em adotar um animalzinho de estimação precisam ser maiores de 18 anos, apresentar documentos pessoais como RG e CPF, além de assinar um termo de responsabilidade se comprometendo a promover o bem-estar do animal que escolher.
PROGRAMAÇÃO
8h - Momento de Acolhimento e Atividade de Integração (Aula de Zumba);
8h30 - Início da recepção das participantes, entrega das camisetas e atividades nos stands;
9h - Fala de Autoridades;
9h30 - Organização para a Caminhada;
10h - Início da Caminhada;
11h - Finalização da Caminhada e entrega de mudas de plantas para as participantes.
SERVIÇO
Evento: Caminhada Outubro Rosa "Passos que Florescem"
Data: 25 de outubro de 2025 (sábado)
Horário: 8h às 11h
Local: av. Jorge Teixeira - Espaço Alternativo
Entrevista: Anne Cleyane, titular da CPPM ou Maria Carolina Vital Martins, gerente de Políticas Assistenciais da CPPM.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!