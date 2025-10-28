Prefeitura de Porto Velho promove homenagem e formação para merendeiras da rede municipal de ensino

Publicada em 28/10/2025 às 16h15
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza, nesta semana, dois importantes momentos voltados à valorização e ao aperfeiçoamento dos profissionais que atuam na alimentação escolar da rede municipal de ensino.
Na quarta-feira (29), às 19h, no Clube Ypiranga, localizado na Estrada da Penal, a Semed promove um jantar em homenagem às merendeiras escolares, como forma de agradecimento pelo trabalho essencial desempenhado nas unidades de ensino. A programação é alusiva ao Dia da Merendeira Escolar, comemorado nacionalmente em 30 de outubro, e marca o início de um ciclo de formação e reconhecimento.
Na quinta-feira (30), a programação segue com o Curso de Formação em Boas Práticas na Alimentação Escolar, promovido de forma contínua pela Semed para garantir a atualização e a profissionalização dos servidores que atuam na área.
O curso será ofertado a merendeiras de todas as escolas da rede municipal, tanto urbanas quanto rurais, reforçando o compromisso da secretaria com a qualidade da alimentação escolar.
“Este é um momento de celebração e gratidão promovido por nossa equipe. As merendeiras e auxiliares são fundamentais no dia a dia das nossas escolas, cuidando com carinho de cada refeição servida. Elas alimentam não só o corpo, mas também o coração dos nossos alunos. Esse momento especial é um gesto de reconhecimento pelo trabalho essencial que realizam”, destacou o secretário municipal de Educação, Leonardo Leocádio.
Atualmente, a rede municipal de ensino conta com cerca de 500 merendeiras e 69 voluntários auxiliares de merendeiros, integrantes do programa Unidos pela Educação, implantado neste ano. A iniciativa tem sido um importante reforço para garantir a oferta de refeições nutritivas e de qualidade aos mais de 43 mil alunos da rede.
O secretário adjunto da Semed, Giordani Lima, responsável pela organização do evento, reforçou o papel fundamental dessas profissionais na rotina escolar. “A alimentação escolar é um componente indispensável para o aprendizado. O trabalho das merendeiras reflete diretamente na qualidade de vida e no desempenho dos estudantes. Essa homenagem é mais do que justa — é um reconhecimento à dedicação e ao compromisso dessas profissionais que fazem a diferença todos os dias”.
A nutricionista Fernanda Miranda, gerente da Divisão de Alimentação Escolar da Semed, ressaltou o cuidado e a responsabilidade que envolvem o preparo das refeições. “As merendeiras são o coração da alimentação escolar. Elas seguem protocolos rigorosos de segurança alimentar e aplicam o que aprendem nas formações, garantindo refeições equilibradas, saborosas e feitas com muito carinho. Cada prato servido é um gesto de cuidado com as nossas crianças”, afirmou Fernanda.
A programação promete ser marcada por momentos de alegria, valorização e reconhecimento às profissionais que, com amor e dedicação, contribuem diariamente para o bem-estar e o desenvolvimento dos alunos da rede municipal de ensino de Porto Velho.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!