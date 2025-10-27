Prefeitura de Porto Velho leva serviços gratuitos à comunidade da Vila Princesa

Publicada em 27/10/2025 às 10h51
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizou na manhã deste sábado (25) mais uma edição do projeto Cidadania em Movimento, levando uma série de serviços gratuitos para os moradores da Vila Princesa, na Escola Municipal João Afro Vieira, à margem da BR-364, sentido Acre.
Das 8h às 12h, a comunidade teve acesso a atendimentos nas áreas de inclusão, assistência social, saúde e cidadania, contando com a parceria de diversas secretarias municipais e instituições comprometidas com o projeto.
Entre os serviços ofertados estavam:
Atualização do Cadastro Único (CadÚnico);
Emissão das Carteiras do Idoso, do Autista e ID Jovem;
Passe Livre Estadual (DER);
Emissão de relatórios CNIS, CAGED e Registro Profissional (STRE);
Consultas de Abono Salarial e Seguro Desemprego;
Emissão de Carteira de Trabalho Digital;
Título de Eleitor (TRE) e Alistamento Militar;
Atendimento psicossocial (Crea-RO);
Programa Mamãe Cheguei;
Assessoria Jurídica (OAB);
Orientações sobre o programa Pé de Meia;
Aferição de pressão arterial e teste de glicemia (Sindsaúde);
Além de corte de cabelo masculino e feminino.
Comunidade teve acesso a atendimentos nas áreas de inclusão, assistência social, saúde e cidadania
De acordo com a secretária-adjunta da Semias, Tércia Marília, esta foi a 10ª edição do Cidadania em Movimento, que vem transformando realidades e aproximando o poder público das comunidades.
“O projeto nasceu com o propósito de facilitar o acesso das famílias aos serviços da Prefeitura, especialmente daquelas que vivem em regiões mais afastadas. Já realizamos dez edições e cada uma delas reforça o compromisso da gestão com a inclusão e o cuidado com as pessoas”, destacou Tércia.
Moradora da Vila Princesa há mais de 20 anos, Geovana Sabino comemorou a presença das equipes na comunidade. “Faz muito tempo que não tínhamos uma ação assim aqui. Foi uma alegria ver tanta gente sendo atendida, resolvendo pendências e cuidando da saúde. Agradeço à Prefeitura por lembrar da nossa comunidade”, disse emocionada.
Para Mariana Ortiz, também moradora da região, a iniciativa representa uma grande ajuda para quem tem dificuldades de acesso a serviços básicos.
Tércia Marília disse que esta foi a 10ª edição do projeto, que vem transformando realidades e aproximando o poder público das comunidades
“Aqui é longe e muita gente não tem como ir até o centro da cidade pra resolver documentação ou procurar atendimento. Essa ação facilita muito e a gente só tem a agradecer à Prefeitura de Porto Velho”, reforçou.
O prefeito Léo Moraes destacou que o projeto é uma demonstração prática do compromisso da gestão com a inclusão social e o atendimento humanizado. “Nosso objetivo é levar a Prefeitura para perto das pessoas, principalmente das comunidades que mais precisam. O Cidadania em Movimento é um exemplo de trabalho conjunto entre as secretarias e parceiros, garantindo dignidade, acesso e oportunidades para todos”, afirmou o prefeito.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!