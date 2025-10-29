Prefeitura de Porto Velho intensifica limpeza nos cemitérios para acolher famílias e visitantes

Publicada em 29/10/2025 às 10h30
A Prefeitura de Porto Velho está intensificando o trabalho de limpeza e manutenção nos cemitérios da capital para receber os milhares de visitantes esperados durante o feriado de Finados, no próximo dia 2 de novembro.
As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) estão realizando serviços de capina, varrição, pintura de meio-fio, poda de árvores e recolhimento de entulho, além de ações de combate à dengue, com a retirada de recipientes que possam acumular água.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, o objetivo é garantir que os espaços estejam limpos, organizados e seguros para acolher as famílias que visitam os túmulos de entes queridos nesta data de homenagem e reflexão.
“As nossas equipes atuam durante todo o ano, mas neste período reforçamos as ações para assegurar que os cemitérios estejam prontos para receber a população em um ambiente digno e acolhedor, em respeito aos amigos e familiares que aqui descansam”, destacou o prefeito.
O servidor Tarciano José, gerente dos cemitérios municipais, explicou que o trabalho deste ano é diferenciado devido ao aumento no número de profissionais mobilizados para a limpeza e manutenção, com o reforço da equipe terceirizada.
“Estamos com várias equipes em uma frente de trabalho integrada. Este ano vamos deixar tudo preparado para receber as famílias, mas o serviço não para aqui — vamos continuar as ações mesmo após o Dia de Finados”, afirmou Tarciano.
Porto Velho conta com dois cemitérios municipais — Cemitério dos Inocentes e Cemitério Santo Antônio, e com a concessão de espaço no Cemitério Recanto da Paz. A expectativa é que mais de 15 mil pessoas passem por esses locais no feriado de 2 de novembro.
