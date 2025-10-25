Prefeitura de Porto Velho intensifica ações de melhorias nos distritos

Publicada em 25/10/2025 às 10h31
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), segue avançando com a programação de recuperação das vias urbanas. Desta vez as equipes estão atuando no distrito de Jaci-Paraná, onde o serviço de tapa-buraco já começou a transformar a realidade das ruas e melhorar as condições de tráfego para moradores e motoristas que passam pela região.
Antes, os trabalhos também já foram realizados no distrito de Nova Mutum Paraná, e a operação foi direcionada a Jaci-Paraná, reforçando o compromisso da gestão municipal em garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para as comunidades que integram a zona rural do município.
O serviço de tapa-buracos é fundamental para preservar o asfalto e evitar transtornos causados por buracos e irregularidades nas vias, especialmente em locais com intenso fluxo de veículos. A ação da Seinfra é realizada de forma planejada, atendendo cronogramas definidos conforme a necessidade de cada região.
Para os moradores, a chegada das equipes representa um sinal de atenção e cuidado por parte do poder público. Ana Maria, moradora há mais de 10 anos de Jaci-Paraná, expressou sua satisfação com o serviço.
“A gente fica feliz. Fazia tempo que não víamos um serviço desse aqui, agora as coisas estão indo pra frente”, diz.
As ações fazem parte de um amplo cronograma de manutenção viária que vem sendo executado tanto na área urbana quanto nos distritos de Porto Velho.
O trabalho em Jaci-Paraná deve continuar nos próximos dias até que todas as ruas mapeadas recebam o serviço, assegurando que a população possa se deslocar com mais conforto e segurança. A Prefeitura de Porto Velho segue atenta às demandas e mantém o ritmo intenso de obras e ações que transformam a cidade e seus distritos.
