Prefeitura de Porto Velho inaugura primeira clínica veterinária gratuita nesta quarta (29)

A capital de Rondônia vai ganhar um novo espaço dedicado à saúde dos animais. O projeto da clínica de bem-estar animal de Porto Velho será inaugurado nesta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, às 9h, na Avenida Mamoré, nº 1120, bairro Lagoinha, na zona Leste da cidade.
O espaço foi desenvolvido para funcionar como um hospital veterinário, oferecendo estrutura completa para atendimentos, internações e procedimentos cirúrgicos.
O projeto foi implantado após o Chamamento Público, concluído em julho, que definiu a Sociedade Paulista de Medicina Veterinária como responsável pela execução.
Com 95 anos de atuação, a entidade é reconhecida nacionalmente pela contribuição à saúde animal e à formação de profissionais da área.
A nova clínica está instalada no mesmo terreno do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e já conta com equipamentos como canis de internação, mesa cirúrgica, aparelho de raio-x, ultrassom e instrumentos para castração.
A iniciativa faz parte do planejamento da Prefeitura de Porto Velho, que quer garantir acesso a cuidados veterinários básicos e especializados. Segundo o prefeito Léo Moraes, “o objetivo é assegurar que a população tenha um local adequado para tratar cães e gatos, promovendo saúde e bem-estar animal.”
De acordo com o prefeito, essa é a primeira clínica pública desse tipo em Rondônia e a segunda da região Norte, colocando Porto Velho como referência em políticas voltadas à causa animal.
O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Vinícius Miguel, explicou que "os atendimentos serão gratuitos e voltado a animais sob os cuidados de protetores independentes, famílias de baixa renda e pets em situação de rua."
