Prefeitura de Porto Velho homenageia merendeiras com histórias de superação e valorização profissional

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou, na quarta-feira (29), no Clube Ypiranga, um evento especial em homenagem às merendeiras e merendeiros da rede municipal de ensino. A programação, alusiva ao Dia da Merendeira Escolar, comemorado nacionalmente em 30 de outubro, reuniu profissionais que diariamente preparam com dedicação e carinho as refeições servidas aos alunos das escolas municipais.
Rosimar Antônio, merendeiro há 15 anos, que trabalha na Escola Municipal de Educação Infantil Francisco Marto, no bairro Três Marias, compartilhou uma história de superação que inspirou os colegas. “Eu estou muito feliz porque a gente faz tudo com tanto carinho para as crianças no dia a dia, e hoje fomos recebidos com esse mesmo carinho. É um motivo de gratidão estar aqui com todos. Fui curado da depressão junto com as crianças. Entendi que não era o que eu queria, mas o que Deus tinha de melhor pra mim”, contou, emocionado.
O evento teve como objetivo valorizar e reconhecer os profissionais que atuam na alimentação escolar, além de abrir oficialmente o Curso de Formação em Boas Práticas na Alimentação Escolar, promovido pela Semed, que busca garantir a atualização e a profissionalização dos servidores da área.
O prefeito Léo Moraes reforçou a importância do reconhecimento e do afeto no ambiente escolar. “Hoje é o dia de celebrar quem serve todos os dias o maior patrimônio que temos: nossas crianças. É o dia de agradecer e reconhecer essas profissionais que, mesmo enfrentando dificuldades, nunca deixam de demonstrar carinho, acolhimento e dedicação. As merendeiras fazem parte do coração da nossa educação. Este evento é uma forma de retribuir todo o amor que elas entregam diariamente. Parabéns e muito obrigado por tudo que fazem”.
O secretário municipal de Educação, Leonardo Leocádio, destacou o papel essencial das merendeiras na construção de uma educação de qualidade. “É um momento especial de comemoração do Dia das Merendeiras, mas também uma celebração à educação. É o momento de servir quem sempre serve os nossos alunos. Essa é uma orientação sensível do nosso prefeito, que sempre reforça a importância de valorizarmos cada servidor. Independentemente do cargo, todos que estão nas escolas são educadores, e esse encontro é uma celebração da educação e do fortalecimento dessa área tão importante para o município”, afirmou o secretário.
Durante o evento, foram realizadas homenagens, dinâmicas e momentos de confraternização. A gerente da Divisão de Alimentação Escolar da Semed, Fernanda Miranda, reforçou o quanto a celebração foi pensada com carinho para reconhecer o trabalho das profissionais. “Queríamos que elas se sentissem realmente homenageadas pelo que fazem todos os dias. Alimentar é um ato de amor, e quem não tem uma lembrança afetiva ligada à comida? Elas levam esse carinho para as escolas. O prefeito quis fazer um evento à altura delas, e a gente abraçou essa ideia. Essa semana será especial, com formações, palestras e ações voltadas à segurança alimentar e à educação nutricional”, explicou.
Entre as homenageadas, Sidilene Gomes, com 25 anos de profissão e atualmente na Escola Flamboyant, disse se sentir reconhecida como nunca antes. “A gente está muito feliz porque hoje realmente se sente homenageada. A festa foi feita com muito respeito, fomos recebidas com tapete vermelho, e tudo muito bonito. São 25 anos de história e eu sou merendeira com muito orgulho. Escolhi essa profissão e hoje me sinto privilegiada por estar aqui, sendo valorizada”, destacou.
Já Albertina Rodrigues, que atua há 26 anos na profissão e atualmente trabalha na Escola Municipal de Educação Infantil Laudicéia, destacou a importância do cuidado e da responsabilidade que o trabalho exige. "Esse dia está sendo maravilhoso. Nunca tivemos um evento assim. É gratificante, porque o que fazemos é com dedicação. Servir bem as crianças é essencial, tem que ser com o mesmo carinho que fazemos em casa, ou até mais. O cuidado tem que ser redobrado, porque é uma grande responsabilidade alimentar tantas crianças".
