Prefeitura de Porto Velho decreta ponto facultativo na próxima segunda-feira (27)

Publicada em 24/10/2025 às 11h17
O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, divulgou nesta quinta-feira (23), ponto facultativo na próxima segunda-feira (27) para o funcionalismo municipal, em alusão ao Dia do Servidor Público Municipal, celebrado em 28 de outubro. Essa decisão reconhece a dedicação dos servidores e a importância deles para o bom funcionamento da administração pública e a prestação de serviços de qualidade à população.
Com a medida, o funcionamento das repartições públicas municipais está suspenso nos dias 27 e 28 de outubro. O expediente será retomado na quarta-feira (29).Estão mantidos os serviços considerados essenciais, que funcionarão em regime de revezamento para garantir a continuidade dos atendimentos à população.
O trabalho segue normalmente em algumas secretarias, como a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa): atendimento nas unidades de urgência e emergência 24 horas, Maternidade Mãe Esperança e Samu; Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra): limpeza pública; serviços de drenagem, asfalto e tapa-buracos; Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), com a fiscalização de trânsito e manutenção do transporte público, e Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric).
Segundo Léo Moraes, essa decisão visa valorizar o comprometimento e a contribuição dos servidores
Segundo o prefeito, o ponto facultativo é uma forma de valorizar o comprometimento e a contribuição desses profissionais para o desenvolvimento do município. Em menos de um ano de gestão, o Município já avançou em demandas para a valorização do servidor público e muitas outras questões também serão prioridades.
“Além disso, importante frisar que nós já avançamos e conseguimos realizar pagamentos em diversas áreas da administração e mais de 40 milhões de benefícios para os nossos servidores públicos, seja com a capacitação, qualificação, condições de trabalho e a exemplo da revisão geral de todos os servidores que não acontecia há doze anos. Nós somos gratos por tudo que os servidores fazem pela dedicação, pelo amor e mesmo muitas vezes com dificuldades em relação a infraestrutura e condições de trabalho, que nós sabemos que isso é histórico”, finaliza o prefeito.
HOMENAGEM
Celebrado anualmente em 28 de outubro, o Dia do Servidor Público é uma data dedicada a reconhecer o trabalho e a importância dos profissionais que atuam nas diversas áreas da administração pública, responsáveis por garantir o funcionamento dos serviços essenciais à população.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!