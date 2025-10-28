Prefeitura de Porto Velho celebra o Dia do Servidor Público nesta terça-feira (28)

Publicada em 28/10/2025 às 11h28
A Prefeitura de Porto Velho celebra, nesta terça-feira (28), o Dia do Servidor Público Municipal, data dedicada a reconhecer o comprometimento e a importância dos profissionais que atuam diariamente na administração pública.
O feriado municipal foi instituído em homenagem aos servidores que contribuem para o desenvolvimento da capital e para a oferta de serviços de qualidade à população. A comemoração reforça o reconhecimento da gestão municipal ao empenho e à dedicação dos servidores que integram as diversas secretarias e órgãos da Prefeitura.
Conforme o decreto publicado na última semana, o ponto facultativo ocorreu na segunda-feira (27), enquanto hoje (28) é feriado oficial. O expediente nas repartições municipais será retomado na quarta-feira (29).
Durante o ponto facultativo e o feriado, os serviços essenciais permanecem em funcionamento, em regime de revezamento, garantindo o atendimento à população.
Estão mantidos os trabalhos de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), como o Samu, a Maternidade Mãe Esperança e as unidades 24 horas; além das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), com serviços de limpeza pública, drenagem, asfalto e tapa-buracos; e da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran), responsável pela fiscalização de trânsito e manutenção do transporte coletivo.
O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, parabeniza todos os servidores públicos municipais pelo seu trabalho, dedicação e compromisso com o bem-estar da população e o desenvolvimento da cidade. “Hoje é um dia muito especial para a nossa cidade. Celebramos o Dia do Servidor Público Municipal, uma data que reconhece o trabalho, o compromisso e a dedicação de cada servidor e servidora que faz a Prefeitura de Porto Velho acontecer".
COMEMORAÇÃO
Em homenagem aos servidores, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural do Município (Funcultural), promoveu, na segunda-feira (27), no Mercado Cultural, a “Resenha do Servidor–Porto Velho em Festa!", uma noite de muita alegria, música e reconhecimento ao trabalho dos servidores municipais que, com dedicação e compromisso, contribuem diariamente para o desenvolvimento da cidade e para o bem-estar da população.
A programação contou com shows musicais, sorteios de brindes exclusivos para os servidores, além de momentos de integração e confraternização em um dos espaços mais emblemáticos da capital, símbolo da cultura, história e identidade de Porto Velho.
