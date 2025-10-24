Prefeitura de Porto Velho celebra o Dia do Servidor Público com festa no Mercado Cultural

Publicada em 24/10/2025 às 15h49
Em homenagem ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural do Município (Funcultural), promove uma grande celebração na próxima segunda-feira (27), no Mercado Cultural, a partir das 17h.
O evento, intitulado “Resenha do Servidor – Porto Velho em Festa!”, promete uma noite de muita alegria, música e reconhecimento ao trabalho dos servidores municipais que, com dedicação e compromisso, contribuem diariamente para o desenvolvimento da cidade e para o bem-estar da população.
Durante a programação, haverá shows musicais, sorteios de brindes exclusivos para os servidores, além de momentos de integração e confraternização em um dos espaços mais emblemáticos da capital, símbolo da cultura, história e identidade de Porto Velho.
Léo Moraes destacou a importância da data e o papel dos servidores no funcionamento e crescimento da cidade
O prefeito Léo Moraes destacou a importância da data e o papel dos servidores no funcionamento e crescimento da cidade. “Esse é um momento de reconhecimento e gratidão. A Prefeitura de Porto Velho só avança porque tem servidores comprometidos, que fazem a diferença todos os dias. Essa festa é uma forma de agradecer, celebrar e valorizar cada um que dedica seu trabalho em prol da nossa cidade”, afirmou o prefeito Léo Moraes.
Programação
Local: Mercado Cultural
Data: 27 de outubro de 2025
Horário de início: 17h
17h às 19h – Samba com o Grupo Girasamba
19h30 às 20h – Solenidade oficial com o prefeito Léo Moraes e primeiro sorteio de brindes
20h às 22h – Show sertanejo com Elly Lima
22h10 às 00h – Forró com Estação do Forró
DJ Leyilson comanda os intervalos e o encerramento da festa
Durante toda a noite, os participantes poderão desfrutar de muita música, descontração e momentos especiais de valorização do servidor público municipal.
Texto: Jhon Silva
Comentários
Seja o primeiro a comentar!