Prefeitura de Porto Velho antecipa pagamento do salário para este sábado (25)

Publicada em 24/10/2025 às 11h45
O servidor da Prefeitura de Porto Velho vive um novo momento de valorização e respeito. Em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado na próxima terça-feira (28), a administração municipal anunciou a antecipação do pagamento dos salários para este sábado (25).
De acordo com o prefeito Léo Moraes, o fortalecimento do município passa diretamente pelo trabalho dos servidores, que se dedicam diariamente a transformar a realidade da capital rondoniense.
“Estamos vivenciando um momento que a nossa cidade estava sentindo falta: a soma de forças em prol da qualidade de vida da população. Por isso é tão importante celebrar essa data, que destaca o empenho dos nossos servidores, que diariamente superam adversidades e seguem firmes em benefício da sociedade”, afirmou Léo Moraes.
Neste ano, a Prefeitura já investiu mais de R$ 40 milhões em capacitação de servidores, além de manter uma frente de trabalho voltada para solucionar problemas históricos relacionados às condições de trabalho no serviço público municipal.
A valorização também tem ocorrido na área salarial, com a revisão geral anual concedida a todos os servidores no início do ano, e na proximidade do gabinete com o funcionalismo, fortalecendo uma relação que há muito tempo não se via entre servidor e Prefeitura.
Uma programação especial em celebração ao Dia do Servidor será divulgada nos canais oficiais da Prefeitura de Porto Velho. Servidores que recebem o pagamento via portabilidade bancária, que representam 10% da folha, terão o salário creditado em conta já na segunda-feira (27).
