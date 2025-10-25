Prefeitura de Porto Velho abre credenciamento para expositores da Agrotec 2025

Publicada em 25/10/2025 às 09h12
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), publicou nesta sexta-feira (24) o Edital nº 02/2025/SEMAGRIC, que trata do credenciamento de expositores para a Agrotec - 1ª Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar. O evento será realizado entre os dias 13 à 16 de novembro, no Complexo Madeira Mamoré, em Porto Velho.
O credenciamento é gratuito e destinado a produtores rurais do Estado de Rondônia, preferencialmente agricultores familiares, além de agroindústrias, artesãos, produtores de hortifrutigranjeiros, viveiristas e microempreendedores individuais (MEIs) que estejam regulares perante a legislação de seus segmentos.
Segundo o secretário municipal de Agricultura, Rodrigo Ribeiro, a iniciativa é para valorizar o pequeno produtor e incentivar a geração de renda e oportunidades no campo. “A Agrotec é um espaço pensado para mostrar a força da agricultura familiar e das agroindústrias locais. Queremos que os produtores tenham a oportunidade de apresentar seus produtos, fechar parcerias e fortalecer seus negócios. Esse credenciamento é uma porta aberta para quem quer crescer e mostrar o que Rondônia tem de melhor”, destacou o secretário.
Ao todo, serão disponibilizados 156 quiosques divididos entre os pavilhões da Agricultura Familiar, Agroindústria, Artesanato e Pavilhões Temáticos, como Café, Mel, Mandioca e Carne. Cada espaço será cedido pela Semagric sem custo aos expositores, conforme as condições estabelecidas no edital. As inscrições podem ser feitas de 24 à 30 de outubro de 2025, de forma totalmente online, por meio do formulário disponível nesse link: CLICK AQUI!
Após o preenchimento do formulário, o participante deverá enviar a ficha de inscrição e o Termo de Credenciamento e Responsabilidade devidamente assinados para o e-mail: [email protected]. O resultado preliminar dos habilitados será divulgado no dia 4 de novembro, e o resultado final com a convocação dos expositores selecionados será publicado no dia 8 de novembro de 2025.
Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Comissão de Credenciamento da Semagric pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (69) 99208-4091, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.
Acesse ao Edital de Chamamento público nesse link: CLICK AQUI!
